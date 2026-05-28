Lunahuasi confirma más mineralización de alta ley y sorprende con oro de hasta dos kilos por tonelada

DIARIO DE CUYO EN MENDOZA. El proyecto Lunahuasi, ubicado en San Juan , se consolidó como uno de los descubrimientos exploratorios más relevantes de los últimos años en la Cordillera de los Andes. Así lo aseguró Federico Wendler , gerente de Exploración de NGEx Minerals Limited , durante su exposición “Lunahuasi – La Última Adición al distrito de Vicuña” en el encuentro Argentina Rocks realizado en Mendoza este jueves.

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Según explicó el directivo, el hallazgo comenzó a tomar forma en 2023 con la primera campaña de perforación de la compañía. El descubrimiento fue casi inmediato: en el segundo sondaje apareció la mineralización que hoy posiciona al proyecto entre los más prometedores del distrito Vicuña , una de las regiones con mayor potencial de cobre, oro y plata de Sudamérica.

Durante la presentación, el geólogo subrayó la magnitud de los recursos identificados hasta el momento. Señaló que el proyecto ya supera ampliamente algunos desarrollos conocidos de la región andina en términos de contenido metálico.

Los recursos actuales incluyen unos 7 millones de toneladas con contenido de cobre, oro y plata , además de recursos inferidos adicionales de casi 12 millones de toneladas , que continúan creciendo a medida que avanza la perforación. Para la empresa, el tamaño de Lunahuasi excede por mucho al de Pascua Lama o Veladero.

El proyecto se encuentra dentro del distrito Vicuña, una región compartida entre Argentina y Chile que concentra algunos de los descubrimientos de cobre y oro más importantes de la actualidad. Wendler destacó que la geología no reconoce fronteras políticas y que los sistemas mineralizados se extienden a ambos lados de la Cordillera.

Oro de alta ley y múltiples estilos de mineralización

Uno de los aspectos más destacados del proyecto son los valores excepcionales de oro interceptados en distintos pozos. En algunas perforaciones se registraron leyes superiores a 30 gramos por tonelada y, en sectores puntuales, se identificaron muestras con contenidos aún mayores.

Entre los resultados más relevantes mencionados por Wendler se encuentran intervalos con más de 5% de cobre y elevados contenidos de oro y plata. También destacó perforaciones con más de un kilogramo de plata por tonelada y otras con interceptos de gran longitud mineralizada.

Además, NGEx confirmó la presencia de un sistema de pórfido mineralizado asociado al depósito principal. Ese hallazgo amplía las perspectivas del proyecto, ya que combina vetas de alta ley con volúmenes mineralizados típicos de grandes sistemas de cobre andinos.

“En esta última campaña, que todavía tenemos resultados pendientes, confirmamos zonas adicionales de mineralización de alta ley a los ya conocidos, tenemos más información acerca del sistema de pórfidos y, como punto más alto, lo que se anunció recientemente sobre el hallazgo de unas estructuras de cuarzo portando contenidos de oro realmente altos, casi llegando a los 2 kilogramos por tonelada. Probablemente sea uno de los nuestros nortes para la siguiente campaña”, indicó.

Geología compleja y exploración desafiante

El gerente de Exploración explicó que gran parte del área es de difícil acceso debido al relieve abrupto de la cordillera. En algunos sectores existen diferencias verticales cercanas a los 1.000 metros, con paredes rocosas y fuertes procesos de erosión que dificultan el trabajo superficial.

Argentina Rocks

Por ese motivo, buena parte de la interpretación geológica se realiza mediante información obtenida en perforaciones y herramientas de análisis remoto.

Según Wendler, uno de los mayores desafíos del equipo es comprender el control estructural de la mineralización. Las estructuras geológicas identificadas serían claves para explicar la distribución de las zonas de mayor ley.

Un distrito que sigue creciendo

Para NGEx, Lunahuasi representa una nueva confirmación del potencial del distrito Vicuña, que en los últimos años concentró fuertes inversiones y descubrimientos de cobre, oro y plata.

Wendler remarcó que, pese a los resultados obtenidos, el proyecto continúa en etapa exploratoria y todavía resta entender su comportamiento geológico y su verdadero tamaño. “Queda mucho por venir”, afirmó.