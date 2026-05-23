    • 23 de mayo de 2026 - 16:50

    Cbb Cales triplica su capacidad de producción en su planta de Jáchal

    Con más de 35 años de experiencia, la empresa incrementará notoriamente la producción de su planta en Argentina para acompañar el crecimiento de la demanda de cal para la minería de cobre y el litio.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La expansión de la minería en Argentina está abriendo nuevas oportunidades para la industria de la cal, un insumo clave en procesos productivos asociados al cobre y al litio. En este escenario, Cbb Cales está ampliando la capacidad de su planta ubicada en Jáchal, provincia de San Juan.

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    Se trata de un proyecto estratégico que permitirá aumentar de manera significativa la capacidad de producción, superando las 200.000 t/año de cal para responder a la creciente demanda del mercado. La iniciativa contempla —además de la instalación de un nuevo horno de última generación— una planta de chancado, mejoras en los accesos, nuevos layouts operacionales, oficinas y obras de infraestructura que elevarán el estándar de las instalaciones.

    “El proyecto va de acuerdo a lo planificado y hoy ya estamos viendo avances concretos. No solo considera el nuevo horno, que es la parte más visible, sino también una transformación integral de la planta y de sus instalaciones”, destacó Ulises Poirrier, gerente general de Cbb Cales.

    Y agrega: “Tenemos plena confianza en que la demanda de cal en Argentina se duplicará en los próximos siete u ocho años y en Cbb queremos ser parte de este crecimiento, especialmente considerando que muchos de estos proyectos son clientes con los que mantenemos relaciones de más de 30 años en Chile. Entre ellos destaca el proyecto Vicuña, desarrollado por Lundin Mining y BHP, además de diversas operaciones de litio en el noroeste argentino”, explicó el ejecutivo.

    Así, gracias a su vasta experiencia en suministro, asistencia técnica e ingeniería, Cbb Cales busca consolidarse como un socio estratégico para estas industrias en Argentina.

    El respaldo de Carmeuse

    Cabe destacar que recientemente, Cbb Cales pasó a formar parte del grupo belga Carmeuse, líder mundial en soluciones a base de cal y minerales, con 114 centros operativos y 62 canteras en Europa, América del Norte, América del Sur, África, Oriente Medio y Asia. Con esto, Cbb Cales se fortalece como líder en América del Sur en la producción y comercialización de cales de alta calidad.

    “Carmeuse —además del conocimiento técnico, operativo y logístico— nos ha aportado una visión de trabajo colaborativo y un soporte global que ha potenciado enormemente nuestra proyección en la región”, señaló el gerente de la compañía.

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    Desarrollo local y compromiso con la comunidad

    Desde sus inicios, la ampliación de la planta ha sido concebida como un proyecto de fuerte arraigo territorial. La compañía ha privilegiado la contratación de mano de obra y proveedores locales, además de mantener un trabajo colaborativo con autoridades, universidades y la comunidad de Jáchal.

    “Este es un proyecto netamente local y regional. Queremos que el mayor impacto positivo quede en Jáchal, tanto a través del empleo como del desarrollo de proveedores y servicios”, afirmó el ejecutivo.

    Mirada de largo plazo

    Finalmente, cabe señalar que la ampliación de la planta de Jáchal forma parte de la estrategia de crecimiento de Carmeuse para fortalecer su presencia en Sudamérica y ampliar su oferta de soluciones para la minería, incluyendo servicios de ingeniería, logística y producción de lechada de cal.

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