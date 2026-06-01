Optimismo y altas expectativas entre los fabricantes de mosto por el proyecto que impulsa el uso de jugos de frutas

Durante mayo de manera conjunta diputados nacionales por San Juan y Mendoza presentaron en el Congreso de la Nación un proyecto de ley que propone modificar la Ley de Impuestos Internos . El objetivo es promover e impulsar el uso de jugos naturales de fruta en la elaboración de bebidas analcohólicas en el país . No es la primera vez que este tema llega al Congreso, pero a diferencia de su antecedente, en esta oportunidad los sectores involucrados están esperanzados en que la iniciativa avance y consiga el aval legislativo.

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Así se expresaron en contacto con DIARIO DE CUYO desde la CAFEM (Cámara Argentina de Fabricantes y Exportadores de Mosto de Uva). Su presidente, Martín Materia, detalló que a diferencia de la iniciativa presentada en 2015, la propuesta legislativa presentada de manera conjunta entre San Juan y Mendoza tiene consideraciones que generan expectativas más que positivas en los sectores productivos involucrados.

De acuerdo a lo que establece el proyecto de ley, se apunta a la modificación del artículo 26 de la Ley 24.674 de Impuestos Internos, proponiendo tratamientos diferenciados en la aplicación de impuestos a los elaboradores de bebidas que usen jugos de frutas naturales para endulzar, sea mosto de uva, de manzana, de cítricos, entre otros. La modificación de alícuotas, reestructuración de las escalas del impuesto y la incorporación de un beneficio de reducción del 60% en la tasa impositiva para bebidas que incorporen jugos naturales tiene la finalidad de promover opciones saludables.

Materia explicó que el impacto es positivo desde distintas perspectivas. Por un lado, destaca su aspecto saludable, entendiendo el impacto que tiene en la salud. “Lo vemos como positivo porque puede posicionar a Argentina dentro de los países que se encuentran avanzando en materia de proteger la salud de la población”, indicó el empresario mostero.

A su vez, detalló el impacto positivo desde la mirada económica. Sobre este punto aseguró que no solo alcanza a la industria del mosto de uva en Mendoza y San Juan, sino también abarca a otras regiones como Rio Negro (pionero en producción de mosto de manzana y pera) y el Litoral (mosto de cítricos). “Si tomamos solo el caso de San Juan y Mendoza con el mosto de uva, antes de que ocurriera la caída del consumo que se viene registrando hace dos años, según estudios preliminares la aplicación de esta ley implicaría el aumento del 20 al 25% de volumen de lo que se produce anualmente entre ambas provincias, que se destinaría al mercado interno. Es un buen número si tenemos en cuenta que en los últimos cinco años se produjeron 100.000 toneladas. Hablar del 20% es un incremento de cantidad que podría destinarse a este mercado”, precisó Materia.

“Es distinto al anterior”, una mirada renovada sobre el proyecto y posibilidad de ser aprobado

La elaboración de un proyecto de ley que apunte al uso de jugos naturales para endulzar bebidas no es un tema nuevo en el sector. El antecedente más reciente se dio durante el 2015, cuando se elaboró la “Ley de Mosto”. Pese a las acciones que se coordinaron desde ambas provincias en aquel momento, el proyecto no prosperó.

Para materia, en aquel momento la propuesta legislativa contaba con varios factores que lo llevaron a fracasar, entre ellos la no consideración en su momento de otras regiones elaboradoras de mosto.

“Desde lo técnico el proyecto está bien, es distinto al anterior. Incluso hay escaladas de agregados de azúcar como existe en legislaciones más modernas. Se ha contado con el apoyo de otras provincias, cuando en el pasado no pasó. Con ese apoyo se llega con más fuerza al Congreso”, dijo el empresario. Sin embargo destacó la cautela teniendo en cuenta que hay regiones que tienen un interés especial en lo que es el jarabe de maíz, el actual endulzante utilizado en los procesos.

Para Materia, el aspecto saludable será sin duda uno de los principales argumentos, además de su impacto en las económicas regionales, que podrán empujar al éxito de la propuesta legislativa.

Mayor producción de mosto y capacidad ante la demanda inminente, un análisis que debe darse dentro del sector involucrado

En lo que es el mercado externo de mosto concretado, San Juan tiene un 33% de la participación, conforme los datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura de abril. Gran parte de lo que se produce se exporta, pero si se aprueba el proyecto de ley, parte de esa producción deberá destinarse al mercado interno.

Ante esto, la duda es si hay capacidad productiva para contener la demanda, y sobre ello Materia remarcó que si bien la hay, en caso de aprobarse el proyecto no habrá grandes impactos en el corto plazo, lo que permitirá a los actores del sector tomar decisiones en torno a la producción.

“La duda puede estar en cuanto a la finca. El productor tiene que decidir si debe aumentar la producción y a qué apuntar con un proyecto que promete tener más salida de uva a mosto. La industria tiene la capacidad para recibir una la mayor demanda, pero depende mucho de cómo este el vino”, remarcó el presidente de la CAFEM.

Pese a ello, hay expectativas positivas en torno a lo que pueda suceder con su tratamiento en Buenos Aires. “Tenemos buenas expectativas y somos optimistas. La realidad es que dependemos de la disputa que se dará en el Congreso”, finalizó Martin Materia.