Ni Una Menos: en San Juan y en todo el país habrá marchas en medio de la conmoción por los crímenes recientes

Marcado por los femicidios de Agostina Vega, Dulce María Candia y Noelia Romero, convocaron a una nueva movilización este miércoles. Por qué calles sanjuaninas marcharán.

Una nueva marcha por Ni Una Menos se realizará también en las calles sanjuaninas.

El colectivo Ni Una Menos convocó para este miércoles a una movilización con concentración principal a las 17 frente al Congreso de la Nación, para reclamar justicia por los femicidios de Agostina Vega, Dulce María Beatriz Candia y Noelia Carolina Romero, ocurridos en los últimos días en distintas provincias. En San Juan la concentración será a las 17 horas.

La jornada se enmarca en la undécima conmemoración de la primera marcha de Ni Una Menos, que comenzó en 2015, y se produce en un contexto de fuerte conmoción social por los casos de femicidios.

“Ni Una Menos. Vivas, libres y sin miedo nos queremos” es el lema que se compartirá durante la manifestación que lleva once años realizando a lo largo y ancho del país, en reclamo a distintos episodios de violencia de género, femicidios y la desidia judicial en distintos casos donde las mujeres resultaron ser víctimas.

Ni Una Menos en San juan: por qué calles marcharán En San Juan la movilización se realizará el miércoles 3 de junio, en horas de la tarde. La movilización que promete ser masiva será el miércoles 3 de junio, con concentración a las 16:30 horas en la Legislatura Provincial (Av. Libertador y Las Heras). La intención es movilizarse hasta la Plaza 25 de Mayo, de acuerdo a lo que informaron en la convocatoria realizada a toda la comunidad sanjuanina.

La convocatoria es realizada por distintas organizaciones, colectivos y sindicatos de la provincia, entre los que se encuentran: