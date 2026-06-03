Ni Una Menos: en San Juan y en todo el país habrá marchas en medio de la conmoción por los crímenes recientes

El colectivo Ni Una Menos convocó para este miércoles a una movilización con concentración principal a las 17 frente al Congreso de la Nación, para reclamar justicia por los femicidios de Agostina Vega, Dulce María Beatriz Candia y Noelia Carolina Romero, ocurridos en los últimos días en distintas provincias. En San Juan la concentración será a las 17 horas.
La jornada se enmarca en la undécima conmemoración de la primera marcha de Ni Una Menos, que comenzó en 2015, y se produce en un contexto de fuerte conmoción social por los casos de femicidios.
Ni Una Menos en San juan: por qué calles marcharán
En San Juan la movilización se realizará el miércoles 3 de junio, en horas de la tarde. La movilización que promete ser masiva será el miércoles 3 de junio, con concentración a las 16:30 horas en la Legislatura Provincial (Av. Libertador y Las Heras). La intención es movilizarse hasta la Plaza 25 de Mayo, de acuerdo a lo que informaron en la convocatoria realizada a toda la comunidad sanjuanina.
La convocatoria es realizada por distintas organizaciones, colectivos y sindicatos de la provincia, entre los que se encuentran: