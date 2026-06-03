    • 3 de junio de 2026 - 13:24

    Ni Una Menos: en San Juan y en todo el país habrá marchas en medio de la conmoción por los crímenes recientes

    Marcado por los femicidios de Agostina Vega, Dulce María Candia y Noelia Romero, convocaron a una nueva movilización este miércoles. Por qué calles sanjuaninas marcharán.

    Una nueva marcha por Ni Una Menos se realizará también en las calles sanjuaninas.&nbsp;

    Una nueva marcha por Ni Una Menos se realizará también en las calles sanjuaninas. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El colectivo Ni Una Menos convocó para este miércoles a una movilización con concentración principal a las 17 frente al Congreso de la Nación, para reclamar justicia por los femicidios de Agostina Vega, Dulce María Beatriz Candia y Noelia Carolina Romero, ocurridos en los últimos días en distintas provincias. En San Juan la concentración será a las 17 horas.

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    La jornada se enmarca en la undécima conmemoración de la primera marcha de Ni Una Menos, que comenzó en 2015, y se produce en un contexto de fuerte conmoción social por los casos de femicidios.

    Ni Una Menos en San juan: por qué calles marcharán

    En San Juan la movilización se realizará el miércoles 3 de junio, en horas de la tarde. La movilización que promete ser masiva será el miércoles 3 de junio, con concentración a las 16:30 horas en la Legislatura Provincial (Av. Libertador y Las Heras). La intención es movilizarse hasta la Plaza 25 de Mayo, de acuerdo a lo que informaron en la convocatoria realizada a toda la comunidad sanjuanina.

    La convocatoria es realizada por distintas organizaciones, colectivos y sindicatos de la provincia, entre los que se encuentran:

    • Amas de Casa del País
    • Sindicato de Empleadas De Casas Particulares
    • Movimiento de Mujeres Sanjuaninas
    • ADICUS
    • Corriente Nacional Martín Fierro /Frente Barrial 19 de Diciembre
    • La Cámpora San Juan
    • Juventud Peronista San Juan
    • Patria Grande San Juan
    • Asociación Civil 26 de julio U.P.J.S
    • Mujeres Evita San Juan
    • Asociación Civil Mujeres Con Nuevas Raíces
    • Agrupación Mujeres y Género en Unidad Ciudadana
    • U.P.J.S
    • Colectivo de madres y Abogadas contra el incumplimiento alimentario y deberes de cuidado.
    • Sindicato de la docencia privada.
    • Secretaría de la Mujer del Partido Justicialista
    • APUNSJ
    • PTP-PCR
    • Corriente Clasista y Combativa
    • ATE Rosada Federal
    • CTA Autónoma
    • CTA de los trabajadores
    • Sindicato Luz y Fuerza
    • UDA
    • Colegio de profesionales en Trabajo Social
    • SiDUNSJ

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