Rivadavia: Miodowsky encabezó un encuentro vecinal en la zona Centro del departamento

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El jefe comunal se reunió con referentes de uniones vecinales, centros de jubilados y clubes deportivos del Circuito 47 de Rivadavia con el objetivo de escuchar propuestas y fortalecer el trabajo articulado con la comunidad.

En el marco de las políticas de cercanía y descentralización de la gestión local, Sergio Miodowsky, junto con su equipo de trabajo llevaron a cabo un productivo encuentro con representantes de instituciones y uniones vecinales pertenecientes a la Zona Centro, correspondientes al Circuito 47.

En dicha reunión Miodowsky dialogó activamente con dirigentes de uniones vecinales, integrantes de centros de jubilados y directivos de clubes deportivos que operan y dinamizan la vida social de este sector del departamento.

Durante la jornada, los presentes mantuvieron una charla abierta y sincera, propicia para el intercambio de ideas constructivas. El Intendente recibió de primera mano las principales inquietudes, demandas y proyectos planteados por los referentes comunitarios, quienes diariamente trabajan de forma voluntaria por el bienestar de su zona.