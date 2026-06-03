Rivadavia: Miodowsky encabezó un encuentro vecinal en la zona Centro del departamento

El jefe comunal se reunió con referentes de uniones vecinales, centros de jubilados y clubes deportivos del Circuito 47 de Rivadavia con el objetivo de escuchar propuestas y fortalecer el trabajo articulado con la comunidad.
El jefe comunal se reunió con referentes de uniones vecinales, centros de jubilados y clubes deportivos del Circuito 47 de Rivadavia con el objetivo de escuchar propuestas y fortalecer el trabajo articulado con la comunidad.
En el marco de las políticas de cercanía y descentralización de la gestión local, Sergio Miodowsky, junto con su equipo de trabajo llevaron a cabo un productivo encuentro con representantes de instituciones y uniones vecinales pertenecientes a la Zona Centro, correspondientes al Circuito 47.
En dicha reunión Miodowsky dialogó activamente con dirigentes de uniones vecinales, integrantes de centros de jubilados y directivos de clubes deportivos que operan y dinamizan la vida social de este sector del departamento.
Durante la jornada, los presentes mantuvieron una charla abierta y sincera, propicia para el intercambio de ideas constructivas. El Intendente recibió de primera mano las principales inquietudes, demandas y proyectos planteados por los referentes comunitarios, quienes diariamente trabajan de forma voluntaria por el bienestar de su zona.
Este encuentro forma parte del esquema de reuniones periódicas que la gestión municipal viene desplegando en todo el territorio de Rivadavia, apostando fuertemente al fortalecimiento de los lazos entre el Municipio y las instituciones del departamento.