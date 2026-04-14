En Angaco también celebrarán las Fiestas Patronales de San Expedito: el jueves 16 de abril arranca el Triduo

El santuario de El Bosque, en Angaco, será el epicentro de las celebraciones de San Expedito que culminarán el próximo domingo 19 de abril.

El jueves 16 de abril arranca el Triduo en honor a San Expedito en el santuario de El Bosque, en Angaco, donde se celebrarán las Patronales el próximo domingo.

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Bajo el lema de la fe y la oración, el santuario de San Expedito, en la localidad de El Bosque, Angaco, la comunidad católica se prepara para vivir las Fiestas Patronales. Este jueves arranca al Triduo en honor al Santo, que se suma a las celebraciones de San Expedito en Bermejo. En ambas celebraciones se espera a miles de fieles.

Tres días de oración por San Expedito expedito En el santuario de San Expedito en la localidad de El Bosque, en Angaco, se celebrarán las Patronales de San Expedito. Las actividades comenzarán formalmente este jueves 16 de abril, dando inicio al solemne Triduo. Cada jornada contará con una intención especial:

Jueves 16 de abril: las actividades inician a las 17:30 con el Rezo del Rosario, seguido de la Santa Misa a las 18:00. Se rezará especialmente por las vocaciones sacerdotales .

las actividades inician a las 17:30 con el Rezo del Rosario, seguido de la Santa Misa a las 18:00. Se rezará especialmente por las . Viernes 17 de abril: a las 17:00 habrá Exposición del Santísimo Sacramento. Luego, a las 17:30, el Rosario y a las 18:00 la Misa. La intención del día será por las personas mayores y los enfermos .

a las 17:00 habrá Exposición del Santísimo Sacramento. Luego, a las 17:30, el Rosario y a las 18:00 la Misa. La intención del día será por las . Sábado 18 de abril: a las 17:30 se realizará el Rosario y a las 18:00 la Misa. En esta ocasión, se vivirá un momento especial con la bendición y envío de los misioneros de San Expedito. Las Patronales de San Expedito El día central de las celebraciones, el domingo 19, el santuario recibirá a los peregrinos con una agenda cargada de emotividad:

A las 11:00, se vivirá uno de los momentos más esperados con la recepción y bendición de los ciclistas que formarán parte de la primera "Bicicleteada Regional Unida por la Fe". Los deportistas pedalearán con una consigna clara: pedir por la paz del mundo. Inmediatamente después, a las 11:30, se celebrará la primera misa del día.