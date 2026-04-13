San Expedito: este año habrá procesión de antorchas durante la vigilia en Bermejo para honrar al Santo

La vigilia con procesión de antorchas será el próximo 18 de abril, en víspera de las Fiestas Patronales en honor a San Expedito.

El pueblo de Bermejo se prepara para celebrar las Fiestas Patronales de San Expedito que este año nuevamente incluirán una noche de vigilia.

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La comunidad de Bermejo, en Caucete, ya comenzó a palpitar las Fiestas Patronales de San Expedito con la participación de la Novena itinerante por distintos sectores del pueblo. A esto se sumará, por segundo año, la vigilia del 18 de abril que, esta vez, incluirá una procesión de antorchas. Paralelamente, continúa la Rifa Protemplo con premios se hasta $3.500.000.

expedito3 La celebración de la Novena en honor a San Expedito se realiza en diferentes sectores del pueblo de Bermejo y con la presencia de la imagen del Santo. El padre Germán Pickelny, sacerdote a cargo del santuario en Bermejo, dijo que este año se realizará la vigilia por el Día de San Expedito, el próximo sábado 18 de abril, en la capilla del pueblo. La misma arrancará a partir de las 23, con diferentes actividades y con un plus respecto al 2025.

En esta ocasión, según dijo el padre Pickelny, se realizará una procesión de antorchas, trasladando la imagen de San Expedito desde la capilla hasta el nuevo templo que se encuentra en construcción. Se pide a los devotos llevar una vela. Durante la vigilia también habrá momentos de oración y reflexión como también algunos puntos artísticos protagonizados por los propios vecinos.

Las Fiestas Patronales de San Expedito El próximo 19 de abril se celebrarán las Fiestas Patronales de San Expedito en el santuario de Bermejo. Las actividades arrancarán temprano:

A las 9: celebración de la misa.

celebración de la misa. A las 10,30: celebración de la misa y procesión con la imagen del Santo por las calles del pueblo.

celebración de la misa y procesión con la imagen del Santo por las calles del pueblo. A las 12,30: celebración de bautismos.

celebración de bautismos. A las 15,30: procesión con la imagen de San Expedito por las calles del pueblo y misa.

procesión con la imagen de San Expedito por las calles del pueblo y misa. A las 18: celebración de la última misa de la jornada. Continuidad de la Novena de San Expedito Como años anteriores, la Novena se realiza en diferentes sectores del pueblo, desde las 18,30, con oración y confesiones. Y a las 19 celebración de la misa.