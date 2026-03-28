San Expedito y una nueva rifa con premios millonarios para cumplir el sueño del templo propio

Los trabajos en el Templo de San Expedito y sus alrededores en Bermejo, Caucete, continúan siendo un tema de ocupación para la comunidad que año tras año viene realizando distintas actividades con el propósito de reunir fondos y poder culminar las obras. En ese contexto, un año más lanzaron la rifa “Pro Templo 2026”.

“Con mucha alegría lanzamos la rifa con muchos premios y muchas chaces”, destacaron desde la organización. La rifa tendrá un valor de $12.000 y se podrá participar por medio de transferencia (alias: sanexpedito.sj) como también adquiriendo el número en el mismo Santuario.

En torno a los premios, serán diez en total, todos en efectivo . El primer premio será más que interesante y atractivo, y es precisamente por ello que esperan tener una gran adhesión de voluntades este año. Se trata de un montón de $3.500.000 para el número ganador . El segundo lugar se llevará $2.000.000; mientras que el tercer premio será de $1.000.000. Por su parte el cuarto premio será de $500.000, el quinto premio se llevará $250.000; mientras que del sexto al décimo premio el monto será de $150.000.

Un detalle no menor de la rifa es que habrá hasta cuatro chances por número, teniendo así mayores probabilidades de lograr algunos de los premios millonarios. El sorteo se realizará el viernes 19 de junio por la Quiniela Vespertina de San Juan.

De esta manera la comunidad que viene desde hace años trabajando para tener el templo de San Expedito buscará de la mano de fieles y promesantes reunir los fondos para poder avanzar con las obras que se viene desarrollando en el lugar.

Nuevos pisos y desagües, las recientes obras realizadas en San Expedito

Hace un mes DIARIO DE CUYO compartía el detalle de las obras que se vienen realizando en el santuario caucetero. De cara a Semana Santa y las fiestas patronales, que suelen convocar una gran cantidad de fieles, se avanzó en trabajos que representaran comodidad para los presentes.

"En el marco de las obras que realizamos en el nuevo templo, vimos la necesidad de emprender arreglos para brindar más comodidad y seguridad a quienes visitan al santuario. Comenzamos con la construcción de pisos que rodean la capilla, por el mal estado en el que estaban, con muchos desniveles y bordes peligrosos en los que algunos fieles tropezaron", dijo en su momento el sacerdote Germán Pickelny, quien está a cargo del santuario.

image

También se avanzó en un nuevo y eficiente sistema de desagüe. En este marco, se construyeron 3 pozos blancos y canaletas en diferentes sectores del predio, y se ampliaron los canteros de los árboles para mejorar el sistema del desagüe. “Esta obra es clave para evitar inundaciones en el predio del Santuario, cosa que ocurría con cada lluvia intensa. Este nuevo sistema evitará estos contratiempos como también los daños que puede causar en la infraestructura la acumulación de agua”, detalló.

Los nuevos trabajos demandaron tres meses de obras y una inversión de $40 millones que fue cubierta con fondos proveniente de las donaciones que realizan los devotos y promesantes de San Expedito. La intención es seguir aumentando la cantidad de dinero para poder avanzar un paso más en el sueño del santuario.