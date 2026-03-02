2 de marzo de 2026 - 21:55

El Hogar Madre de la Esperanza reabrió para seguir asistiendo a personas con consumo problemático

Este centro barrial funciona en Rivadavia para brindar atención y contención a gente consumo problemático.

Las personas con consumo problemático o vulnerabilidad social que asisten el Hogar Madre de la Esperaza comparten un desayuno los días sábados.

Foto:

Por Fabiana Juarez

‘Somo un comunidad que acompaña, contiene y abraza a personas en situación de consumo problemático y vulnerabilidad social, sin juzgar a nadie. Nuestro trabajo es comunitario, gratuito y con una mirada integral’, dijo Gustavo Herrera, de Apyca (Abordaje Pastoral y Comunitario de Adicciones) y miembro del centro barrial.

hogar2
En el Hogar Madre de la Esperanza, los asistentes participan en diferentes talleres y actividades para superar el consumo problem&aacute;tico.

El joven contó que este centro forma parte de Hogar de Cristo, una red a nivel nacional que trabaja con personas adictas y vulnerables, y también de Cáritas Argentina y Càritas San Juan. Y que hace un año abrió sus puertas en Villa San Francisco. ‘Desde el año pasado estamos asistiendo a 15 personas y también a sus familias sin poner ningún tipo de etiquetas ni juzgar’, sostuvo Herrera.

Funcionamiento del Hogar Madre de la Esperanza

Este centro barrial funciona de lunes a jueves de 17 a 20, y los sábados de 10,30 a 13 para compartir, este día, un desayuno comunitario. Durante este tiempo, las personas que llegan a buscar ayuda participan de la primera escucha, una charla a ‘corazón abierto’ para conocer sus necesidades.

Luego reciben acompañamiento terapéutico y espiritual con espacios de contención y reflexión junto a un equipo integrado por dos psicólogos, un trabajador social, un terapista ocupacional, talleristas y voluntarios. En este marco, participan de talleres de deporte, cocina y música. ‘En el hogar ofrecemos espacios terapéuticos individuales y grupales, actividades comunitarias, talleres recreativos y deportivos y acompañamiento espiritual. Son muchas las tareas por eso necesitamos de más voluntarios que se sumen al hogar’, dijo Herrera.

Dónde funciona el centro barrial

El Hogar Madre de la Esperanza funciona en calles Esteban Echeverría y San Isidro, en Villa San Francisco, en Rivadavia.

Las personas en situación de vulnerabilidad social que quieran contar con la asistencia de este centro barrial o las que quieran sumarse como voluntarios, pueden comunicarse al 2646271902 (mensaje de Whatsapp). También pueden dejar un mensaje a través de sus redes sociales.

