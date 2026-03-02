La Municipalidad de Capital prorrogó el pago de tasas sobre inmuebles, comerciales y de publicidad

La Municipalidad de Capital prorrogó hasta el 31 de marzo de 2026 el vencimiento para el pago de tasas municipales, con descuentos acumulables de hasta el 35%.

La Municipalidad de la Capital, a través de su Secretaría de Economía y Hacienda, informa que mediante la Resolución N° 181 se prorrogó hasta el 31 de marzo de 2026 el plazo para el pago de las siguientes tasas:

Contribución por Servicios sobre Inmuebles

Contribución sobre Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios

Contribución por Publicidad y Propaganda Los contribuyentes podrán optar por las modalidades de pago anual, semestral o realizar el anticipo correspondiente a enero y febrero.

Se mantienen los descuentos acumulables de hasta el 35% para quienes abonen en término y utilicen las distintas modalidades de pago disponibles. Estos beneficios incluyen el programa “Buen Contribuyente”, el débito automático y el pago online, promoviendo el cumplimiento responsable y el ahorro.

Además, el municipio continúa brindando herramientas que agilizan y simplifican la gestión. Los vecinos pueden consultar información, realizar trámites a través de la web oficial y solicitar su boleta vía WhatsApp al 264-5602660.