2 de marzo de 2026 - 20:15

La Municipalidad de Capital prorrogó el pago de tasas sobre inmuebles, comerciales y de publicidad

La Municipalidad de Capital prorrogó hasta el 31 de marzo de 2026 el vencimiento para el pago de tasas municipales, con descuentos acumulables de hasta el 35%.

La Municipalidad de Capital mantendrá hasta el 31 de marzo los vencimientos de tasas.

La Municipalidad de Capital mantendrá hasta el 31 de marzo los vencimientos de tasas.

Foto:

La Municipalidad de la Capital, a través de su Secretaría de Economía y Hacienda, informa que mediante la Resolución N° 181 se prorrogó hasta el 31 de marzo de 2026 el plazo para el pago de las siguientes tasas:

Leé además

emicar apunta a ensenar a quien ensena a manejar con una escuela de seguridad vial

EMICAR apunta a enseñar a quien enseña a manejar con una Escuela de Seguridad Vial
coleccionismo y amor: se conocieron hace diez anos y gracias a un regalo despertaron una pasion en conjunto

Coleccionismo y amor: se conocieron hace diez años y gracias a un regalo despertaron una pasión en conjunto
  • Contribución por Servicios sobre Inmuebles
  • Contribución sobre Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios
  • Contribución por Publicidad y Propaganda

Los contribuyentes podrán optar por las modalidades de pago anual, semestral o realizar el anticipo correspondiente a enero y febrero.

Se mantienen los descuentos acumulables de hasta el 35% para quienes abonen en término y utilicen las distintas modalidades de pago disponibles. Estos beneficios incluyen el programa “Buen Contribuyente”, el débito automático y el pago online, promoviendo el cumplimiento responsable y el ahorro.

Además, el municipio continúa brindando herramientas que agilizan y simplifican la gestión. Los vecinos pueden consultar información, realizar trámites a través de la web oficial y solicitar su boleta vía WhatsApp al 264-5602660.

Con este esquema, la municipalidad busca acompañar a los vecinos, reconocer el compromiso su compromiso, y fortalecer los servicios y obras que impulsan el crecimiento de la Ciudad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Las personas con consumo problemático o vulnerabilidad social que asisten el Hogar Madre de la Esperaza comparten un desayuno los días sábados.

El Hogar Madre de la Esperanza reabrió para seguir asistiendo a personas con consumo problemático

Los baños públicos en Sarmiento están pensados para la gente que concurre a la villa cabecer a hacer trámites o a divertirse en la Plaza Dominguito.

Sarmiento proyecta construir baños públicos y de uso gratuito en Media Agua

En Rivadavia hoy se comenzó con la construcción de la segunda parada de colectivos climatizada.

Rivadavia ya comenzó a construir la segunda parada de colectivos climatizada

viento sur en san juan con rafagas que superaron los 90 km/h

Viento Sur en San Juan con ráfagas que superaron los 90 km/h