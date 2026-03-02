GIT vuelve a San Juan: Guyot y Toth se presentan en el Teatro Sarmiento

La leyenda del rock argentino llegará a San Juan el 31 de mayo a las 22 al Teatro Sarmiento. Las entradas ya están a la venta online y en boletería.

La nostalgia ochentosa y el rock nacional vuelven a cruzarse en San Juan. La leyenda de GIT regresa a los escenarios locales con una propuesta que promete una noche cargada de clásicos y emoción. Guyot y Toth llegan al Teatro Sarmiento para reencontrarse con el público y hacer vibrar canciones que marcaron a toda una generación.

El show será el 31 de mayo a las 22 horas en el tradicional escenario capitalino. Será una oportunidad para volver a cantar himnos como “Es por amor” y “La calle es su lugar”, entre tantos otros temas que forman parte de la historia grande del rock argentino.

La propuesta apunta a revivir la esencia de una banda que dejó huella en los años 80 y que mantiene intacta su conexión con el público. Con un repertorio cargado de clásicos, la noche promete ser un viaje directo a una época dorada de la música nacional.

Las entradas pueden adquirirse a través de entradaweb.com.ar (con la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés) y también en la boletería del Teatro Sarmiento.