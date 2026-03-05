La música de San Juan sigue de luto: figura del folclore cuyano, murió Hugo "El Negro" Figueroa

Cuando todavía resuena el dolor por la partida del “Chicato" Sánchez, hoy 5 de marzo San Juan se sacudió con otras dos ausencias : el fallecimiento de Daniel Bazán, pionero del rock local ; y el de Hugo “El Negro" Figueroa, figura del folclore cuyano que estaba radicado en Asunción, Paraguay, hace varias décadas, sin perder contacto con su tierra natal.

En noviembre del año pasado, Figueroa pidió ayuda por redes debido a la enfermedad hepática que padecía . “Tengo que someterme a una quinta ligadura esofágica, por lo que con mi familia hemos resuelto organizar una rifa para recaudar un pequeño fondo (…) Como siempre, cuento con vuestro cariño y solidaridad”, escribió entonces.

Uno de los hacedores más audaces del folclore cuyano , el compositor de títulos como Tonadita (tonada que popularizó Susana Castro), Primera Soledad (con versos de Armando Tejada Gómez, que cantaron artistas como Suna Rocha y Teresa Parodi) y Hay un pueblo, mi pueblo , partió “de gira” a los 65 años, luego de trazar un camino lleno de búsquedas y de resultados con sello propio .

Del rock al nuevo cancionero: un artista que dejó huella

"El Negro" Figueroa dejó varias perlitas musicales en sus redes sociales y en plataformas

Fue parte del Coro Vocacional de la UNSJ y también transitó el ambiente del rock sanjuanino con su grupo Vereda , en los ’70, época de bandas como Astral y Pléyades.

“Teníamos una pica bárbara porque en un momento el Sordo Sarracina tocaba para ambos grupos y éramos River y Boca. Ellos tenían más músicos que nosotros, pero nosotros teníamos poesía, y ellos hacían todo instrumental”, le contó una vez a Destino San Juan, sobre un versus cargado de admiración con Pléyades.

negro vereda Los "Vereda", con Susana Castro junto a los originales Roly Lamela (batería), Rulo Tejada (bajo), El Sordo Sarracina (primera guitarra) y El Negro Figueroa (segunda guitarra, voces y coros)

Su paso por Mendoza fue decisivo y bajo el ala de Tito Francia, se integró al movimiento del nuevo cancionero folclórico, que buscaba oxigenar las raíces populares.

También compuso música para grandes artistas paraguayos como Grupo Generación, Marcos De Brix, Ricardo Flecha entre otros.

Hace un par de años, hizo un posteo donde, parado en “30 años de trayectoria en Paraguay como compositor, guitarrista y profesor de guitarra”, decía que “al fin” se había animado a generar contenido para redes, “para compartir historias, canciones e incluso a sacar contigo los acordes de las canciones que te gusten”. “Espero me acompañes y que la música nos guíe juntos. ¡Seguime para aprender, inspirarte y disfrutar de la magia de la guitarra!”, escribió.

Prolífico, sin embargo quedó un sueño inconcluso: un disco donde el guitarrista musicalizaba poemas de Buenaventura Luna. Quizás algún día, alguien recopile ese material y llegue a oídos de todos.

Escuchá la tonada "Tonadita", de "El Negro" Figueroa