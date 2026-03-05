Murió uno de los pioneros del heavy metal en San Juan: la despedida a Daniel "Chueco" Bazán

El heavy metal de San Juan está de luto. Se conoció este jueves la muerte de Daniel "Chueco" Bazán, uno de los pioneros del género en la provincia en la década del '80. El fundador de la mítica banda Sobredosis tenía 58 años y su entorno confirmó su fallecimiento.

Apenas conocida la noticia, las redes se llenaron de mensajes para despedir a quien consideran uno de los referentes del rock pesado, el líder de la primera banda local de heavy metal que hizo temas propios .

Roby Mondaca, que en los años 80 también hacía los primeros pasos en el rock duro sanjuanino con Vandalis , despidió al "Chueco" con mucha tristeza y admiración. En contacto con DIARIO DE CUYO, el músico recordó el momento único que los unió en un gran escenario

Fue en 2020 cuando protagonizaron un concierto especial junto a Alejandro Pozzo, actual baterista de Huaykil y que en sus comienzos tocaba en Sobredosis con Bazán. "Lo último que hicimos con El Chuequito fue en el año 2019, creo en la Fiesta Nacional del Sol , hicimos "Sobredosis de Vandalis", unimos las dos bandas pioneras del rock de San Juan , el rock duro hablo, ahí recreamos las canciones que cantábamos en los años 80; el Chueco Bazán hizo las suyas y yo las de Vandalis", recordó con nostalgia.

Su hijo, Alan, lo despidió en Facebook con un sentido mensaje. "Viejo querido no tengo palabras para describir el gran vacío que me dejas te voy a extrañar tanto y a necesitar tanto que no hay imaginación. Soy músico gracias a vos y esos valores de fortaleza que me dejaste, te voy a recordar con mucha felicidad en mi corazón. El Chueco gran compositor de mi vida y la de mi hermano! Te amo por siempre!"

En otro de los mensajes que se comenzaron a replicar esta mañana, la cuenta de "Pipo Il Lupo" escribia junto a una foto de Bazán cantando: "Así te voy a recordar amigo, ya no sos conocido, y no famoso, como decías ahora sos leyenda, te voy a extrañar muchísimo! Qué se conozca tu legado querido Chueco Daniel Bazan ! Fundador de la primera banda del heavy metal en San Juan en hacer temas propios y máximos precursores de la escena heavy en el país. Abrazos al cielo Chueco, a rockear y a rodar por las rutas eternas!"