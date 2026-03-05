"A Tomar por Cuyo!", el ciclo de teatro a la gorra que fomenta el encuentro de la comunidad con interesantes propuestas escénicas

“A Tomar por Cuyo!” es el nombre del nuevo ciclo de teatro independiente que se llevará a cabo en la provincia del 13 al 15 de marzo. Bajo la coproducción de Josefina de Cara y Lulo Milán, la propuesta consiste en poder disfrutar de obras con una amplia diversidad de lenguajes, durante tres días seguidos y con entradas sumamente accesibles al bolsillo del espectador sanjuanino.

“Este ciclo es la primera vez que se hace con este nombre. Sin embargo, tiene un montón de historia previa en lo que tiene que ver con producir eventos y distintas formas de hacer teatro para reunirnos con la comunidad” , destacó a DIARIO DE CUYO Josefina, una de las organizadoras. Es por ello que para el evento se eligió el lema “La escena al frente”, demostrando que el teatro independiente local está en activo movimiento, y reflejo de ello serán las propuestas que subirán a escena como las que formarán parte del ciclo.

La particularidad del evento es la modalidad de "entrada a la gorra". "Si pretendemos que la gente vaya a los tres días, no podrá hacer una inversión de lo que se cobraría por entrada", destacó la productora. La intención es que nadie se quede afuera por motivos económicos, por lo que habrá un monto sugerido que ronda los $10.000 por obra, pero queda en manos de cada individuo el aporte que desee realizar, en torno a las posibilidades y deseos.

Josefina comenta que desde hace dos años la comunidad escénica a nivel nacional se encuentra bastante golpeada, en parte por la extraña pausa en la que se encuentra el INT y la falta de apoyo que existe en la actualidad a este tipo de expresiones artísticas.

A ello se suma que desde el 2024 no se realiza el Festival Provincial de Teatro – Teatrina en la provincia, un evento que generaba un gran movimiento teatral tanto local como nacional, con el arribo de propuestas de otras jurisdicciones y la extensión de una larga grilla de obras que se podían disfrutar en distintas salas de San Juan.

“Entendimos necesaria la instancia y con distintos colegas comenzamos a hablar sobre activar la fiesta. Esa fue la principal motivación para hacer este encuentro con tres días de charlas, clases y obras para encontrarnos. Lo que queremos es que suceda el encuentro", destacó la artista.

Un ciclo que promete más ediciones y es la antesala de algo mayor

Las intenciones de quienes están detrás de esta propuesta es lograr concretar más de una edición durante el 2026, siempre bajo la misma premisa y el espíritu. Pero hay otros proyectos en danza, más ambiciosos.

Al respecto, Josefina aseguró que la intención junto con Lulo es producir un festival que se consolide con ediciones anuales y tenga una mayor extensión, cobertura y convocatoria.

597A9095-D2DE-4BF3-ACF8-F7CDC9F8C88D Lulo y Josefina - coproductoras de A Tomar por Cuyo!

Tres noches de comedia y reflexión, las obras que serán parte de A Tomar por Cuyo!

La cartelera del festival ofrece una diversidad de lenguajes que van desde el clown hasta el musical patético y el varieté:

Viernes 13 - 22hs: CONTRAMARCHA - Comedia Oscura

Directo desde Francia, la Compañía Espuma (integrada por Erika Weber) presenta una pieza donde el cuerpo es el protagonista. A través del teatro gestual, el clown y la acrobacia, esta comedia oscura invita a reírse de las contradicciones humanas mediante una técnica física impecable que trasciende el idioma.

Obra 1

Sábado 14 - 22hs: UNA EN UN SILLÓN - Musical Patético

Una obra de Josefina de Cara que ha recorrido escenarios internacionales. La pieza se sumerge en una "patética y rosada historia de desamor": un fantasma de mujer que espera, un rincón detenido en el tiempo y un teléfono que arde en silencio. Es un unipersonal que combina la música con la nostalgia y el humor ácido sobre la soledad.

Obra 2

Domingo 15 - 22hs: SOBERANA MISERIA - Show de Variedades

Una procesión de personajes empobrecidos no sólo de pan, sino también de destino, que sobreviven bajo el yugo de su soberano. La obra propone "hacer de lo miserable un show de variedades", con las actuaciones de Roxana Orihuela, María Carrizo, Gema Arias y Federico Lucero. Una mirada mordaz y necesaria sobre la supervivencia y el poder.

Obra 3

Formación y pensamiento colectivo: Mate y debate

El festival no solo ocurre sobre el escenario, sino también en el intercambio:

ENCUENTRATORIO: El domingo 15 a las 19:00 horas, se invita a la comunidad a un espacio de acceso libre y gratuito. La consigna es traer el mate para compartir una tarde de reflexión colectiva sobre nuestras prácticas escénicas. Este espacio es coordinado por Carolina Peña, Cecilia Nievas, Marcelo Olivero, Josefina de Cara y Lulo Milán.

El dato

El ciclo de teatro A Tomar por Cuyo se llevará a cabo en la Cooperativa Teatro de Arte (O’Higgins 501, Este). Si bien las entradas son a la gorra, debido a la capacidad de la sala se deben reservar previamente para contar con un lugar asegurado. Las reservas se pueden realizar en el perfil de Instagram @atomarporcuyo o al 2645874445.