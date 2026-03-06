Gran Hermano: una participante insinuó que la producción le dio marihuana en el confesionario

Un nuevo escándalo ha surgido en Gran Hermano "Generación dorada" luego de la difusión de un video en el que una de las participantes insinúa que recibió un cigarrillo de marihuana de parte de la producción.
La participante Danelik invitó a sus compañeras a "fumar un porro" en el patio, dejando entrever que se lo dieron desde producción.
El clip, que ha cobrado notoriedad en las últimas horas del jueves, presenta a la jugadora Danelik conversando con otras participantes de la casa, donde las invita a disfrutar de un momento de consumo en el patio.
Ante la falta de respuesta de una de ellas, que se encontraba de espaldas a la cámara, Danelik continuó: "Vamos, sí tengo. Me pasaron uno del confesionario". Sin embargo, su declaración posterior generó dudas sobre la veracidad de su afirmación: "Me tiraron uno los de la cancha", agregó, dejando abierta la posibilidad de que su comentario fuera una broma o un hecho real.
Tras estas polémicas afirmaciones, el programa decidió interrumpir momentáneamente su transmisión, según informaron fuentes de la Agencia Noticias Argentinas.
La casa de Gran Hermano ha estado históricamente situada cerca de un complejo de canchas de fútbol, lo que ha llevado a cuestionar el origen del cigarrillo mencionado y ha suscitado teorías sobre la falta de aislamiento en el reality show.