Gran Hermano: una participante insinuó que la producción le dio marihuana en el confesionario

La participante Danelik invitó a sus compañeras a "fumar un porro" en el patio, dejando entrever que se lo dieron desde producción.

Un nuevo escándalo ha surgido en Gran Hermano "Generación dorada" luego de la difusión de un video en el que una de las participantes insinúa que recibió un cigarrillo de marihuana de parte de la producción.

El clip, que ha cobrado notoriedad en las últimas horas del jueves, presenta a la jugadora Danelik conversando con otras participantes de la casa, donde las invita a disfrutar de un momento de consumo en el patio.

"Vamos a fumarnos un porro afuera, ¿queres?", pregunta a sus compañeras tras mostrar signos de euforia. "Vamos a fumarnos un porro afuera, ¿queres?", pregunta a sus compañeras tras mostrar signos de euforia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porqueTTarg/status/2029873059348320755&partner=&hide_thread=false "Porro"



Porque cortaron la transmisión luego que una participante de Gran Hermano dijera esto: "Vamos a fumarnos un porro afuera, me pasaron uno del confesionario". pic.twitter.com/xyp7MMF2FC — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 6, 2026 Ante la falta de respuesta de una de ellas, que se encontraba de espaldas a la cámara, Danelik continuó: "Vamos, sí tengo. Me pasaron uno del confesionario". Sin embargo, su declaración posterior generó dudas sobre la veracidad de su afirmación: "Me tiraron uno los de la cancha", agregó, dejando abierta la posibilidad de que su comentario fuera una broma o un hecho real.

Tras estas polémicas afirmaciones, el programa decidió interrumpir momentáneamente su transmisión, según informaron fuentes de la Agencia Noticias Argentinas.