Franco Poggio en Gran Hermano: primera semana en tren de confesiones personales

El ingreso del sanjuanino Franco Poggio a Gran Hermano dio que hablar, especialmente por su noviazgo con el conductor e influencer Lizardo Ponce , de quien se despidió amorosamente en el piso antes de zambullirse en la convivencia televisada. Sin embargo, quienes aguardaban que, después de su sonoro y comentado ingreso, destacara en la convivencia-competencia, aún están esperando.

Es que, en su primera semana de reality, no tuvo mayor rebote mediático. Tranquilo de momento, el joven que aseguró no tener pelos en la lengua, solo captó la atención de los medios nacionales por sus confesiones personales .

De movida, el sanjua de 24 años, modelo y estudiante de 3er. año de psicología, les contó a sus compañeros su “salida del closet” y cómo se puso de novio con Ponce, hace dos años. Compinche de su tocaya Lolo Poggio, se lo vio charlando con ella y también junto a Andrea del Boca , con quien ambos especularon sobre su apellido (que comparten, además, con Natalia Oreiro). También limpiando el baño y teniendo un ida y vuelta light con Kennys Palacios, el estilista de Wanda Nara, a quien le dijo que quería verlo haciendo lo mismo. Fuera de eso, no hubo mucho más y por ahora se mantiene ajeno a los conflictos que empiezan a encenderse en la casa.

Naturalidad o estrategia, en su primera semana el sanjuanino cultivó un bajo perfil , aunque el minuto a minuto de la casa puede disparar sorpresas en el momento menos pensado.

Durante la presentación de rigor en el envío de Telefe, Franco dijo que era de San Juan, que vivió dos años en Mendoza luego de la pandemia y que quería estudiar muchas carreras, pero finalmente se inclinó por Psicología . Recalcó que siempre le gustaron las ciudades grandes, pero que no se animaba a irse porque es súper familiero.

Buena parte de su monólogo tuvo que ver con su situación sentimental. “San Juan es muy chico y estaba muy en el closet”, expresó antes de contar que en la provincia conoció a un chico que le hizo muy mal y lo “cag.. con una mina”.

Con plena atención de la casa, relató cómo fue su encuentro con Lizardo Ponce. Ya en Buenos Aires, una amiga lo invitó a la marcha del orgullo gay y que le daba “cosa” ir, pero que finalmente fue. Allí, en una de las carrozas, vio a un chico con el que había chateado, pero luego no supo más de él. Luego quedaron en salir con un amigo de Mendoza, pero él no podía sacarse de la cabeza al chico de la carroza… que finalmente se convirtió en su novio, reveló en tono de enigmático.

“¡Flavio Mendoza!”, tiró uno entre risas. “Se llama Lizardo”, tiró Danelik, y ahí la embocó Del Boca: “¡Lizardo Ponce, es un influencer!”, exclamó.

Entonces el primer sanjuanino en GH retomó la historia, dijo que le llamaba al amigo con el que iba a salir, que no le contestaba y que, cuando finalmente le atendieron el llamado, escuchó “Hola Franqui, soy Lizardo”, provocando una exclamación de su platea dorada, a la que le confesó –visiblemente enamorado- que desde entonces no se separaron más.

Que le encanta el modelaje y que entró a Gran Hermano para expandir sus carrera fueron otras de las revelaciones de Franco Poggio en Telefe, antes de pasarle la posta a otro de sus compañeros.

Confesiones con Yanina Zilli

La orientación sexual de Franco siguió siendo tema de conversación en la casa de GH en esta semana que pasó. En diálogo con Yanina Zilli, el sanjuanino elogió la forma de ser de la ex vedette, a quien le contó: "Cuando salí del closet, mi cabeza no daba más y al final, dije 'basta, ya está'. Es mi vida, no le hago mal a nadie". Después sumó que “Cuando le dije a mi familia, en mi cabeza me había hecho una película, fue totalmente distinto y todo fue súper tranquilo".

poggio zilli Franco Poggio en charla con Zilli

“Tengo miedo que sufra”: la preocupación de Lizardo Ponce

viaje con liz Franco y Lizardo Ponce

"Solo lo vi anoche antes de irme a dormir para quedarme tranquilo de que está bien”, expresó Lizardo Ponce el miércoles pasado en Sálvese quien pueda, conducido por su amiga Yanina Latorre. “No estoy preparado para que lo ataquen. Entiendo que él es grande, asumió las responsabilidades y las consecuencias de entrar a Gran Hermano. Tengo miedo que sufra del aislamiento, de estar ahí y extrañar a su familia y a mí”, agregó.

