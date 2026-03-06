Vendimia 2026: postergaron el Acto Central por lluvias

La Vendimia 2026 tuvo un cambio de último momento en su cronograma. El Gobierno de Mendoza confirmó que el Acto Central fue postergado para el domingo debido al pronóstico de lluvias y tormentas fuertes previsto para la noche del sábado , especialmente en la zona del piedemonte donde se ubica el teatro griego Frank Romero Day.

La decisión fue anunciada en una conferencia de prensa realizada en el auditorio Ángel Bustelo , donde el subsecretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca , explicó que la medida se tomó para garantizar la seguridad del público, artistas y trabajadores que participan de la fiesta máxima de la provincia.

Además, se confirmó que la repetición del espectáculo, prevista inicialmente para el domingo, pasará al miércoles 11 de marzo .

Uno de los puntos que generaba expectativa era el recital previsto tras el espectáculo central.

Desde la organización de la Vendimia 2026 confirmaron que Luciano Pereyra se presentará el domingo , una vez finalizado el Acto Central en el anfiteatro del teatro griego Frank Romero Day .

Las autoridades informaron que quienes compraron entradas para el show podrán solicitar la devolución en caso de no asistir, a través de la plataforma EntradaWeb, donde se realizó la venta oficial de los tickets.

Alerta por lluvias justo a la hora del espectáculo

El cambio de fecha se tomó luego de los informes de meteorólogos que anticiparon condiciones climáticas adversas durante la noche del sábado.

Según explicó el meteorólogo Mariano García, se espera inestabilidad desde la tarde, con tormentas a partir de las 18 o 20 horas, lo que podría afectar directamente el horario previsto para el espectáculo central.

Por su parte, el especialista Fernando Jara indicó que un núcleo de aire frío en altura se posicionaría sobre Mendoza, generando lluvias intensas y tormentas en el Gran Mendoza y el piedemonte.

Precipitaciones intensas en el Frank Romero Day

Los especialistas anticiparon que el momento más crítico podría coincidir con el horario del Acto Central, que estaba previsto para las 22.

De acuerdo con las estimaciones meteorológicas, las lluvias podrían acumular hasta 14 milímetros en pocas horas, lo que representa casi el 5% de la precipitación anual promedio en Mendoza.

El pronóstico también advierte que las precipitaciones podrían extenderse hasta la madrugada del domingo, aproximadamente entre las 3 y 4 de la mañana.

Aunque la inestabilidad continuaría durante parte del domingo, los especialistas indicaron que las condiciones tenderían a mejorar hacia la noche, momento en el que se realizará el espectáculo.

