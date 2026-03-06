Agenda Cultural de San Juan: una linda cartelera para empezar el fin de semana bien arriba

Para quienes quieran programar una salida, la Agenda Cultural de San Juan ofrece hoy lindas opciones. Los melómanos podrán disfrutar el concierto gratuito que dará la Orquesta Sinfónica, con dos obras estupendas; pero también hay bastante rock en pubs y restaurantes.
El teatro aporta un show de improvisación y encuentros artísticos. En el campo de las artes visuales, se suma una nueva exposición que tiene al círculo como protagonista. Y el carnaval, que se resiste a irse, sigue latiendo en Carpintería y Ullum. Un buen ramillete de espectáculos que le pondrán ritmo a la noche sanjuanina.
MÚSICA
Orquesta Sinfónica de la UNSJ. Inicio de temporada con Concierto para Corno N°2 en mi bemol mayor, de Richard Strauss, solista Atahualpa Vegas; y Sinfonía N°5 en do mayor Op. 67, de Ludwig van Beethoven. Dirección M° Wolfgang Wengenroth. A las 21:30 h, CUIM (Complejo Universitario Islas Malvinas), UNSJ. Entrada libre y gratuita.
The machine one. Tributo a R.A.T.M. Y Psycho System, Tributo a System of a Down. A las 22:00 h en Mamadera (Lateral de Circunvalación 1959 norte)
La Nota. A las 22:30 h en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro)
Vía 66 rock. A las 22:30 h en Barcelona Bar (Av. Libertador San Martín 1438 oeste)
Barba Gris. A las 22:30 h en La Kelita (restaurante del Jockey Club, República del Líbano 1790 oeste ) Reservas al 2644194896
Materia Prima. Jere Ahumada. Siete Cincuenta. Viernes de Peña en Il Pilonte (Meglioli159 sur) Der. a show $7000
Román el original. A las 23:00 h en Sala del sol (Av. Guillermo Rawson 1302 sur)
Los Piratas. Rock nacional y recuerdos. A las 23:00 h en Casino del Bono Park (Av. José Ignacio de la Roza 1946 oeste)
La Bestia Rock. Homenaje a La Renga. A las 23:30 h en El bar del Titi (España y Tacuarí, Rawson)
TEATRO
El Caldero, show de impro. A las 21:00 h en Molleja Studio (9 de julio 332 este) Entradas $12.000
ENCUENTROS
Cierre del Vacacionarte. Pintura, ritmos urbanos, teatro, etc. Desde las 19:30 h en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson. Entrada libre y gratuita.
8M en el Chalet Cantoni. Paula Dupont presenta Busco dentro mío; Renegadas (obra de danza - teatro), feria. Desde las 20:00 h, Chalet Cantoni Casa Cultural (Av. Libertador 3339 oeste, Rivadavia)
FIESTAS Y FESTIVALES
En Ullum están chayando. Desde las 20:00 h en el Corsódromo en Ruta 60 (entre Pasaje Obrero y calle San Antonio). Feria y shows en el Camping Municipal. Hoy actúan: Sabor a cumbia, Los Genios, Piraña Castilla, Alta Resaka, Leo Jorquera y Omega.
Festival Carnavalero. Gran baile +60, murgas de personas mayores, shows. Desde las 20:00 h en Unión Vecinal del Barrio Chubut (Carpintería). Entrada gratis
FERIAS
8M. Feria de artesanos y emprendedores. Shows de Mila, Milena, Leo Jorquera y Tayté. Desde las 17.30 h en Plaza Departamental de Chimbas. Gratis.
EXPOSICIONES Y VISITAS
En círculos. Exposición de Adriana Carbajal, Carmen Cuenca, Gavis Robledo, Alberto Sánchez Maratta y Marcela Herrera. Inaugura hoy a las 20:00 h, Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre, Capital). Todo el mes de marzo, de lunes a viernes: 08:30 a 13:30 hs y 16:00 a 21:00 h. Sábados: 17:00 a 21:00 h. Entrada: Libre y gratuita.
Diseño, Tinta y Estampa. Muestra de serigrafía. Obras del Centro de Creación y Museo de Artes Visuales Tornambé, Presagio X Art Gallery, Carmen Cuenca, El Hora, Pulpo y Serigrafía Calamar. En Chalet Cantoni (Casa de Industrias Culturales). Hasta el viernes 27 de marzo, de lunes a viernes de 9 a 13 h y de 17 a 20 h. Entrada libre y gratuita
Terremoto de 1944: Memoria, Respeto y Homenaje. Exposición de fotografías. Museo de la Historia Urbana (Parque de Mayo). Entradas: Sanjuaninos $500, Argentinos $1000 y Extranjeros $2000. Jubilados y niños, gratis.
Habitar el vínculo. A cargo del colectivo 18 Mundos. Puede visitarse de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 h, en el tercer piso del Registro Civil y Capacidad de las Personas, Capital (Santa Fe 58 oeste). Entrada: Libre y gratuita. Exponen Agostina Hebilla, Beatriz Del Bono, Carolina Schvartz, Cristian Fischer, Graciela Faedo, Jamile Apara, Leo Venerdini, Marcela Herrera, Marcelo Uliarte, María Estela Aballay, Silvia Bianco
Museo Franklin Rawson. Exposiciones vigentes: Sala 1, Figuración mística, de Yente Del Prete. Sala 2, Interior/Exterior. Sala 3 y Foyer: Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales, edición 2025. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. En enero y febrero, visitas guiadas espontáneas: martes a domingos, de 13 a 20 h, sin turno previo. Además: Martes a domingo, de 12 a 20 h. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.
Teatro del Bicentenario. Visitas verano 2026: Lunes a sábado: 10:30, 18:00, 19:00 h. Domingos: 18:00 h (visita exprés). Las visitas son gratuitas, tienen una duración aproximada de una hora y recorren espacios emblemáticos como la Sala Principal, Sala Auditórium, Sala de Ensayo de Orquesta y otros sectores del teatro, siempre acompañados por un guía especializado. No requieren reserva previa. Horario de atención al público: Lunes a viernes: 10:00 a 13:00 h y 17:00 a 20:00 h. Domingos: 17:00 a 19:00 h. Informes al teléfono 4276438 (interno 134) Las Heras 530 sur.
Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Muestra “San Juan en el tiempo”. Visitas: martes a viernes, de 10 a 13 h. Sábados de 12 a 18 h, con cita previa a través del mail [email protected] Entrada libre y gratuita. Mitre 864 este, Capital.
Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Lunes a sábado, de 9 a 14 h, entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.
Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Biblioteca de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365
Centro Ambiental Anchipurac (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Entrada libre. Informes: 264 4791840, [email protected], instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840
Galería Abrojo. Obras de Inés Lalanne, Mariana Bernal, Carmen Cuenca, Pablo Henríquez, Jorge ‘Pato’ Marún, Estela Milán, Humberto Costa, además de la fotógrafa Graciela Manzano Aguil. De lunes a domingos, de 10 a 22 h en Local 54 de Patio Alvear Shopping (Av. Libertador Gral. San Martín 1826 oeste). Entrada libre.
Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410
Museo Graffigna. Museo del vino. Visitas guiadas de jueves a sábado, de 9:30 a 17:30. Cupo limitado en cada recorrido. Informes al 4214227 / 4214905 / 4223122 (int. 134 y 121). En calle Colón 1342 norte, Capital.