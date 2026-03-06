6 de marzo de 2026 - 09:34

"Outlander", temporada 8: cuándo y dónde ver el final de la serie inspirada en los libros de Diana Gabaldon

Los fans de Outlander se preparan para comenzar a vivir el desenlace de la historia de amor entre Claire Randall y Jamie Fraser.

Sophie Skelton y Richard Rankin (izq) junto a los protagonistas de Outlander&nbsp; Caitríona Balfe y Sam Heughan.

Sophie Skelton y Richard Rankin (izq) junto a los protagonistas de Outlander  Caitríona Balfe y Sam Heughan.

Foto:

Starz
Por Redacción Diario de Cuyo

Los fans de Outlander vivirán unos días muy especiales a partir del 7 de marzo, con el desenlace de una serie que pondrá fin a su historia tras ocho temporadas conquistando a millones de espectadores. Con el estreno de la última entrega de la saga inspirada en los best sellers de Diana Gabaldon, la producción cierra no solo un ciclo televisivo, sino también una historia de amor que ha desafiado el tiempo, la guerra y la distancia.

Leé además

Con una obra para corno y orquesta de R. Strauss y la 5° Sinfonía de Beethoven, la Orquesta Sinfónica de la UNSJ cautivó al público

Orquesta Sinfónica de la UNSJ: un comienzo potente
Gran Hermano.

Gran Hermano: una participante insinuó que la producción le dio marihuana en el confesionario

La octava temporada de Outlander pondrá punto final al recorrido de Claire y Jamie Fraser. Será la última vez que veamos a Caitríona Balfe y Sam Heughan en la piel de los entrañables personajes de la serie de fama mundial. Del elenco también participan Sophie Skelton en el papel de Brianna y Richard Rankin como Roger MacKenzie. Entre las nuevas incorporaciones destacan Kieran Bew como el capitán Charles Cunningham, Frances Tomelty como Elspeth Cunningham y Carla Woodcock como Amaranthus Grey.

La serie ofrecerá una conclusión propia, ya que el décimo libro de Diana Gabaldon aún no ha sido publicado y la producción televisiva ha tomado caminos distintos para cerrar la historia de sus protagonistas. Así, los seguidores vivirán un desenlace exclusivo en la pequeña pantalla, mientras que la versión literaria aún guarda sorpresas para el futuro.

Esto ha sido algo confirmado por la propia autora, que ha descrito el desenlace que verán los espectadores como “directo y emocional”, mientras que el de los libros, cuya conclusión todavía está en desarrollo, será “más complejo y detallado”. "Desde el principio, Outlander ha sido una historia sobre cómo el amor sobrevive al tiempo, a la guerra y a la pérdida. El final debía honrar ese viaje emocional“, decía por su parte Ronald D. Moore, showrunner de la serie.

Dónde y cuándo ver la octava temporada de ‘Outlander’

La sinopsis oficial de la nueva temporada adelanta que Jamie y Claire Fraser regresarán a Fraser’s Ridge, donde el hogar que dejaron atrás se ha transformado en un asentamiento próspero. La lucha por sacar adelante esta propiedad y mantener la identidad familiar será el eje de estos nuevos episodios, mientras la amenaza ya no viene solo de la guerra externa, sino de las tensiones internas y los secretos que emergen.

Caitriona Balfe, protagonista junto a Sam Heughan, ha destacado que la entrega final será “igual de impactante” que el resto de temporadas.

El final de la serie podrá verse horas después de su debut en Starz en Estados Unidos y llegará a Argentina y Latinoamérica a través de Disney+, donde también pueden verse el resto de episodios de la serie. A partir del sábado 7 de marzo, horas después de su estreno en Estados Unidos, se irán publicando los nuevos capítulos de forma semanal hasta completar los diez.

Con diez episodios, la precuela Sangre de mi sangre, expande la mitología de la franquicia y promete mantener vivo el interés de unos seguidores que ven cada vez más cerca cómo el camino de las highlands escocesas que tantas veces han contemplado se bifurca entre la televisión y las librerías, en una nueva etapa para el mundo creado por Diana Gabaldon.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La muestra final del Vacacionarte, esta tarde, es parte de la Agenda Cultural de San Juan.

Agenda Cultural de San Juan: una linda cartelera para empezar el fin de semana bien arriba

Los Totora harán cantar y bailar a los sanjuaninos el 14 de marzo

Los Totora llegan a San Juan con toda su cumbia pop

a tomar por cuyo!, el ciclo de teatro a la gorra que fomenta el encuentro de la comunidad con interesantes propuestas escenicas

"A Tomar por Cuyo!", el ciclo de teatro a la gorra que fomenta el encuentro de la comunidad con interesantes propuestas escénicas

graciela alfano realizo un polemico posteo burlandose de susana gimenez: la que puede puede

Graciela Alfano realizó un polémico posteo burlándose de Susana Giménez: "La que puede puede"