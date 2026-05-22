La Comunidad Gamer San Juan convoca a nuevos jugadores de cara a su décimo aniversario

Con proyección y reconocimiento a nivel nacional, la Comunidad Gamer San Juan, es el colectivo de videojuegadores más grande de la región . No obstante, lanzó una convocatoria abierta a todas las edades para consolidar su crecimiento de cara a su décimo aniversario . Con un video instructivo que ya circula en redes ya sumó cientos de integrantes y va por más.

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La iniciativa surgió como respuesta a una necesidad recurrente entre los videojugadores locales: la dificultad para hallar pares en el ámbito vecinal, cotidiano. La comunidad busca centralizar a los usuarios de la provincia en una plataforma segura y coordinada , evitando la interacción obligada con desconocidos en servidores internacionales, una dinámica que a veces deriva en experiencias negativas.

"Siempre en el grupo, cuando entra gente, una de las primeras cosas que nos dicen es que es difícil encontrar gente de San Juan con quien hablar de esto, con quien compartir esto. En los videojuegos tenés que encontrar sí o sí gente con quien hablar, con quien compartir, porque si no, por ahí tenés que jugar con gente muy random, y bueno, no sabes con quién estás hablando y demás”, explicó a DIARIO DE CUYO Ismael Mansur , mentor y referente de este movimiento. “Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos de vuelta algún tipo de convocatoria? para que toda la gente sepa que en San Juan, hace casi 10 años ya, existe una comunidad donde vas a poder encontrar gente con quien compartir estos momentos, donde vas a poder encontrar amigos para poder jugar diferentes juegos, ayudar, armar servidor, etcétera ”, agregó Mansur, quien contó que desde que lanzaron la campaña, hace muy poco, ya se han sumado más de 300 personas. “La verdad es que es muchísimo, para mí es muchísimo. Están viendo si pueden armar hasta un servidor de Microsoft para que todos puedan estar ahí, y así se va armando una linda relación", apuntó.

Con esta última oleada de ingresos, el grupo cerrado de WhatsApp alcanzó los 1189 miembros activos , una cifra sumamente elevada para los parámetros de dicha aplicación de mensajerería.

Más que videojuegos

"La idea con esta campaña es que la gente pueda saber que existe esta comunidad, que se pueden sumar, que pueden compartir momentos, que se puedan entrar a los eventos que hacemos. Pero, además, es una comunidad donde la van a pasar bien y es un lugar seguro”, subrayó Mansur, quien aseguró que el espacio funciona como una red de contención.

Más allá del entretenimiento técnico, en la Comunidad Gamer San Juan derriba prejuicios acerca de la disciplina y también es un punto de encuentro que va contra el aislamiento. Según los administradores, uno de los “orgullos” de la organización es visibilizar el aspecto socializador y saludable de la actividad, manteniendo un historial libre de todo tipo de conflictos en sus encuentros presenciales masivos. De hecho, recalcan que los administradores cuidan mucho la comunidad, lo cual refleja el alto nivel de interés y apropiación que existe dentro del grupo.

“Por eso alentamos a que se sumen y para el 30 de septiembre, que seguramente haremos algún evento, puedan venir y conocerse en persona. Al ser todo digital, juega cada uno desde su casa, del celular, consola, PC; pero cuando se hacen estos encuentros, que se puedan conocer es lo mejor que puede pasar".

20191109_120755 Los videojuegos convocan a un importante número de adeptos en la provincia, que participan en encuentros y torneos

Camino hacia el Día Provincial del Gamer

La agrupación comenzó sus actividades el 30 de septiembre de 2016 con un perfil de contenido enfocado en tecnología y gaming. Para el año 2020, la estructura se formalizó: Mansur creó LAG E-Sports, que se convirtió en motor de los eventos tecnológicos (reuniones y competencias de deportes electrónicos) más convocantes de la región.

Referentes en todo el país, su relevancia actual los ha llevado a integrar la Cámara Argentina de Deportes Electrónicos (CADE) y la Cámara Sanjuanina de empresas de tecnología de información y comunicaciones (CASETIC).

Este recorrido institucional y social sentó las bases para que la provincia cuente, desde hace un par de años, hasta con una efeméride propia: el Día Provincial del Gamer, justamente el 30 de septiembre (casi un mes después de Día Mundial del Gamer, que es el 29 de agosto).

Cómo formar parte de la Comunidad Gamer San Juan