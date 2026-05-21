    • 21 de mayo de 2026 - 21:47

    Volvieron a internar a Christian Petersen a cuatro meses de haber recibido el alta

    El cocinero se encuentra en el Hospital Alemán. En diciembre pasó 26 días en terapia intensiva tras descompensarse escalando en la Patagonia

    Christian Petersen.

    Christian Petersen.

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    El chef Christian Petersen fue internado nuevamente en las últimas horas, apenas cuatro meses después de haber recibido el alta médica tras la grave descompensación que sufrió durante una excursión al volcán Lanín, en la Patagonia.

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    De acuerdo con la información difundida en programas de espectáculos y confirmada por fuentes del Hospital Alemán, el cocinero ingresó acompañado por su esposa y quedó bajo seguimiento médico luego de presentar un cuadro de alucinaciones.

    Según trascendió, Petersen habría llegado al centro de salud durante la noche y, tras ser evaluado por los profesionales, fue derivado al área de psiquiatría para estabilizar su cuadro.

    La noticia volvió a generar preocupación por la salud del chef, que a fines de 2025 permaneció más de 20 días internado tras sufrir una falla multiorgánica derivada de una descompensación física mientras realizaba una expedición en el volcán Lanín. En aquel momento debió ser trasladado desde Neuquén hacia Buenos Aires para continuar con un tratamiento de alta complejidad en el Hospital Alemán.

    Luego de recibir el alta en enero, Petersen había retomado paulatinamente sus actividades laborales y se había mostrado nuevamente activo en redes sociales y proyectos gastronómicos.

    Hasta el momento no se difundió un parte médico oficial sobre su estado actual, aunque allegados aseguraron que permanece estable y bajo observación.

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