ADN Folk Fusión, la banda de sanjuaninos que decidió darle una vuelta de rosca al folclore llegó a las plataformas digitales

Todo comenzó en 2022. Un grupo de sanjuaninos que compartía una banda de folclore tomaron la decisión de hacer algo nuevo, distinto, sin perder la esencia lo tradicional. Fue entonces cuando abrieron una convocatoria, fueron pasando diferentes músicos hasta que finalmente se conformó la banda ADN Folk Fusión . Cuatro años después, lograron uno de los hitos más importantes de la formación musical: lanzar el primer tema propio con un videoclip en distintas plataformas musicales.

“Nos encanta el folclore y la cuyanía, pero buscábamos darle una vuelta de rosca y se nos ocurrió hacer un folclore más andino, festivalero, carnavalero. El nombre es precisamente porque varios de los integrantes de la banda venimos de distintos géneros, algunos del cuarteto, yo del rock, incluso el guitarrista fue en su momento cantante de una banda tributo a Los Iracundos”, comentó Guido Aguirre, quien está a cargo de la letra, música, producción y el charango dentro de la banda.

Si bien iniciaron haciendo versiones del cancionero popular del folclore latinoamericano para tener una llagada más amplia al público en los distintos festivales y escenarios que fueron recorriendo a lo largo de todo este tiempo, siempre estuvo en consideración comenzar a indagar sobre lo propio, dar a conocer aquellas creaciones que se estaban gestando en el interior de la grupalidad. La formación que actualmente forma parte de ADN Folk Fusión se consolidó en 2024 y desde entonces comenzaron a trabajar puertas para adentro temas propios, tanto en letra como en composición musical.

Combinando la musicalidad de instrumentos como quena y zampoña con una guitarra eléctrica, los sanjuaninos descubrieron una propuesta musical que sin perder la esencial del folclore argentino incorporaba arreglos contemporáneos, logrando una puesta en escena dinámica y una llegada al público que invita al canto, el baile y la celebración.

Con una interesante trayectoria en distintos escenarios de renombre provincial, como en la Fiesta Nacional del Sol o la Fiesta Provincial de las Destrezas Criollas en Rawson, ADN Folk Fusión desembarca en las distintas plataformas digitales con un videoclip que transmite la alegría de su música.

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“Destellos del Altiplano”, la primera canción de ADN Folk que trasciende las fronteras de San Juan

El tema nació como tal a fines del 2024 del puño de Guido Aguirre. Ya se había tomado la decisión en el grupo de hacer algo propio, de mostrar el talento de cada uno de los integrantes y así le fue dando forma a “Destellos del Altiplano”, un tema con ritmo andino que estuvo a punto de no ver la luz.

“Cuando arrancamos con el tema del material propio compongo el tema, y comienzo a tener en esa época varios problemas personales, dificultades que me llevaron a tomar la decisión de dejar la banda. Los chicos me pidieron que siguiera y lo hice, pero guardé el tema. Estuvo un año guardado hasta que me animé a retomarlo nuevamente”; explica Guido.

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A fines del 2025 se encuentra con su composición y tomó la decisión de compartirlo con sus compañeros, sin imaginarse que todos con gran entusiasmo tomarían la decisión de comenzar a ensayarlo y convertirlo en el primer single propio de la banda.

Con mucho ensayo de por medio, a mediados de abril los seis integrantes de la banda emprendieron viaje hasta el Dique de Ullum, precisamente a la zona de la Loma de Las Tapias, debido a que el paisaje natural es representativo al altiplano, yendo en sintonía con la propuesta local.

“Nos llevó prácticamente todo un día de grabación, sobre todo para lograr buenas tomas y resaltando los colores del paisaje”, comentó Guido.

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El tema no solo tiene un sentido cuyano con ritmos andinos, sino que también comparte frescura, dinamismo y una calidad musical, la misma que vienen trabajando desde la banda con esfuerzo y dedicación durante todos estos años. Así, con el material publicado el 15 de mayo, ADN Folk Fusión arribó a YouTube, Spotify, Tidal, entre otros.

Conforme explicó Guido, han tenido una buena recepción de parte del público que viene siguiendo la trayectoria de la banda. “A la gente le gusta la propuesta de algo nuevo, algo distinto. Hemos sumado muchos seguidores desde el lanzamiento y la verdad es que estamos muy satisfechos y contentos porque es algo difícil a veces animarse a hacer algo nuevo, pero lo hicimos y el resultado es más que positivo”, finalizó el miembro de ADN Folk Fusión.

ADN Folk Fusión, la formación de la banda

Alberto "Beto" Rojas: Voz Principal y Bajo

De muy chico 10_11 años sintió una inclinación hacia la música pasando por bandas como: inca_huarp, renacer andino entre otras hasta llegar a formar parte de ADN como la nueva propuesta musical.

Braian García: Acompañamiento vocal y Percusión

Braian es una de las incorporaciones más recientes a la banda. Su rol principal es el de animador y locutor, aportando carisma y presencia escénica en cada show. Además, forma parte del equipo de percusión, destacándose en el güiro, aunque también suma otros instrumentos que enriquecen la propuesta rítmica del grupo.

Cristian Araya: Guitarra eléctrica

La trayectoria y paso por el género del Rock forma parte de Cristian, con su estilo en la guitarra eléctrica marca la impronta de la palabra fusión en la banda, con sus Riff y solos distorsionados.

Juan Manuel Rojas: Batería

Desde muy chico (9_10) lo colocaría frente a la nobleza del bombo como punta de lanza hasta alcanzar la batería demostrando su valía en numerosas bandas para culminar en el noble proyecto musical conocido como ADN folk

Milton Heredia: Quena y Zampoña

Con su quena, teje sonidos dulces y nostálgicos, mientras que su zampoña llena el aire con armonías vibrantes y ancestrales, Milton no solo domina las técnicas tradicionales, sino que también respira vida a cada nota, transmitiendo historias de tierra, viento y raíces.

Juan Eduardo Diaz: Guitarra clásica

Desde que a los 12 años tomó por primera vez una guitarra, Juan supo que su vida estaría ligada a la música. Autodidacta en sus inicios, dedicó horas interminables a dominar los acordes y las técnicas tradicionales, hasta que se convirtio en su pasión. “La guitarra no es solo un instrumento; es la voz de nuestros pueblos.”

Guido Aguirre: Charango, letra, música y producción

El recorrido de Guido por numerosas bandas, de diversos estilos musicales, tales como Rock, Pop y Cumbia, generan un sello muy especial al momento de ejecutar un instrumento tan particular y característico, como lo es el charango.