Estrenos de cine en San Juan: Galaxia y fútbol dominan las pantallas locales

Una renovada cartelera de estrenos de cine en San Juan debuta este jueves 21 para transformar las pantallas locales. La gran apuesta es el aterrizaje galáctico de Star Wars: The Mandalorian y Grogu , que promete muy gratos momentos a los fanáticos de la ciencia ficción, con una impactante aventura de acción para mayores de 13 años.

ADN Folk Fusión, la banda de sanjuaninos que decidió darle una vuelta de rosca al folclore llegó a las plataformas digitales

La oferta se diversifica con otras propuestas bien marcadas. Para los más chicos llega la animación infantil Pequeños Monstruos , mientras que los amantes del suspenso podrán sumergirse en las pesadillas de El pasajero del diablo, un crudo relato de terror apto para mayores de 17 años.

Finalmente, la cuota de realidad, nostalgia y pasión la aporta El partido , un interesante documental sobre el partido de Argentina e Iglaterra, en el Mundial '86 que completa las novedades de la semana.

Tras la caída del cruel Imperio, los señores de la guerra siguen dispersos por la galaxia. La incipiente Nueva República trabaja para proteger la paz con la ayuda del legendario cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin. En esta aventura, su joven aprendiz Grogu ya es su compañero oficial para enfrentar juntos una peligrosa amenaza.

Play Cinema. 2D Cast: 16:40, 17:20, 19:00 h | 3D Cast: 18:20 h | 2D Sub: 20:10 (excepto 27/5), 21:15, 23:00 h. Trasnoche Sábado 23 de mayo: 2D Cast: 00:20 h

Multiplex. 4D/3D Cast: 17:30, 20:00, 22:30 h | 2D Sub: 20:40 h

Cinemacenter. 2D Cast: viernes a miércoles, excepto domingo: 18:30 h. Todos los días 21:20 h. 2D Sub: jueves y domingo 18:30 h. 3D Cast: 16:30, 19:20, 22:10 h. 2D Cast. sala turbo: sábado a lunes, 14:20 h. Todos los días 17:10 y 20:00 h. 2D Sub. sala turbo: 22:40 h

EL PARTIDO (Documental/91’/ATP)

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Este film documental reconstruye el histórico encuentro entre las selecciones de Argentina e Inglaterra en el Mundial de México 1986. A 40 años de aquella mítica tarde, reúne por primera vez a los jugadores de ambos equipos, sumando testimonios exclusivos e imágenes de archivo para explorar una rivalidad que trascendió el deporte.

Play Cinema. 2D Cast: 22:45 h

Multiplex. 2D Cast: 20:45 h

Cinemacenter. 2D Cast: 20:20 h

EL PASAJERO DEL DIABLO (Terror/94’/+17)

Embed - EL PASAJERO DEL DIABLO Tráiler Español Latino (2026) Terror

Semanas después de iniciar una travesía en furgoneta, una joven pareja presencia un atroz accidente en la carretera donde el conductor pierde la vida. A partir de ese fatídico momento, una imparable presencia demoníaca conocida como el Pasajero comienza a perseguirlos, convirtiendo su viaje soñado en una aterradora pesadilla.

Play Cinema. 2D Cast: 23:30 h. Trasnoche Sábado 23 de mayo: 2D Cast: 00:30 h

Multiplex. 2D Cast: 23:10 h

Cinemacenter. 2D Cast: 20:50 h. Viernes a miércoles, excepto domingo 22:00 h. 2D Sub: jueves y domingo 22:00 h

PEQUEÑOS MONSTRUOS (Infantil/88’/ATP)

Embed - PEQUEÑOS MONSTRUOS Tráiler Español Latino (2026)

El descuidado Finnick, un ser que protege en secreto los hogares humanos, despierta accidentalmente la magia de un antiguo bastón ancestral y pierde su invisibilidad. Para salvar a todos los de su especie y recuperar su anonimato, deberá emprender un fascinante viaje lleno de desafíos junto a su infalible amiga Christine.

Play Cinema. 2D Cast: 16:40 h

Multiplex. 2D Cast: 16:10 h

Cinemacenter. 2D Cast: 17:30 h

EN CARTELERA

MORTAL KOMBAT II (Acción - Ficción/116'/+13)

Embed - MORTAL KOMBAT 2 Tráiler 2 Español Latino (2026)

Los campeones favoritos de los fans, ahora acompañados por el propio Johnny Cage, se enfrentan cara a cara en la definitiva y sangrienta batalla a muerte para vencer al oscuro régimen de Shao Kahn, que amenaza la existencia del Reino de la Tierra y a sus defensores.

Play Cinema. 2D Cast: 16:30, 18:10 h

Multiplex. 2D Cast: 18:00, 20:10 h

Cinemacenter. 2D Cast: 17:50, 22:30 h

EL DIABLO VISTE A LA MODA 2 (Comedia - Drama/120’/+13)

Embed - El Diablo Viste A La Moda 2 | Tráiler Oficial | Doblado

El regreso de Miranda Priestly (Meryl Streep) enfrentando la decadencia de la revista Runway ante el auge digital. Busca salvar su legado pidiendo financiación a su exasistente Emily Charlton (Emily Blunt), ahora una poderosa ejecutiva, mientras Andy Sachs (Anne Hathaway) regresa a su entorno.

Play Cinema. 2D Cast: 18:30, 19:15, 22:40 h | 2D Sub: 20:35, 21:20 (excepto 27/5) h

Multiplex. 2D Cast: 16:10, 18:30, 20:45 h | 2D Sub: 23:00 h

Cinemacenter. 2D Cast: 18:00, 20:30, 23:00 h. 2D Sub: 19:30 h

MICHAEL: LA HISTORIA DE MICHAEL JACKSON (Documental - Drama/127’/+13)

Embed - MICHAEL - Tráiler Oficial - HD (DOB)

Dirigida por Antoine Fuqua, es un drama biográfico que repasa la vida de Michael Jackson, desde su infancia en los Jackson 5 hasta convertirse en el "Rey del Pop". Protagonizada por su sobrino, Jaafar Jackson.

Play Cinema. 2D Cast: 19:40, 20:40, 22:10 h | 2D Sub: 23:25 (excepto 27/5) h

Multiplex. 2D Cast: 16:00, 18:20 h | 2D Sub: 22:40 h

Cinemacenter. 2D Cast: 17:20, 20:10, 22:45 h

OBSESION (Thriller/110’/+17)

Embed - Obsesión | Trailer Multiplex

El anhelo romántico desesperado de un chico por su amor platónico de toda la vida desencadena un siniestro hechizo: Niki se vuelve irracionalmente obsesiva hasta convertirse en la sombra de Bear. Una fantasía aparentemente inofensiva que se convertirá en una perturbadora pesadilla. Potente metáfora sobre la cosificación de las relaciones románticas y de los límites a los que estamos dispuestos a llegar movidos por el deseo de ser correspondidos.

Multiplex. 2D Cast: 22:30 h

LA POSESIÓN DE LA MOMIA (Terror/132’/+17)

Embed - La Posesión de la Momia | Tráiler Oficial | Doblado

La joven hija de un periodista desaparece en el desierto sin dejar rastro. Ocho años después, la familia devastada queda en shock cuando la niña regresa, y lo que debería ser un reencuentro feliz se convierte en una pesadilla viviente.

Cinemacenter. 2D Cast: 22:50 h

SUPER MARIO GALAXY: LA PELÍCULA (Infantil/100’/ATP)

Embed - SUPER MARIO GALAXY: LA PELÍCULA – Tráiler Final

El icónico plomero regresa en una aventura intergaláctica. Junto a sus amigos, Mario deberá explorar nuevos planetas y recolectar estrellas para salvar el cosmos de una amenaza conocida en un gran despliegue visual.

Play Cinema. 2D Cast: 16:30, 17:25 h

Multiplex. 4D/3D Cast: 15:40 h | 2D Cast: 18:40 h

Cinemacenter. 2D Cast: 18:40 h

HOPPERS: OPERACION CASTOR (Infantil/105’/ATP)

Embed - Hoppers: Operación Castor | Tráiler Oficial | Doblado

Director: Daniel Chong. Voces principales: Jon Hamm y Bobby Moynihan. Propuesta animada donde animales expertos en misiones especiales deben infiltrarse en una construcción humana para recuperar su hábitat. La cinta destaca el valor del trabajo en equipo y la preservación de la naturaleza.