Estrenos de cine en San Juan: acción, animé y terror renovados

La cartelera de estrenos de cine en San Juan trae propuestas variadas que van desde la adrenalina del espionaje internacional hasta el terror psicológico más perturbador . Los espectadores sanjuaninos podrán disfrutar de una selección renovada que incluye acción, suspenso y romance en diversas funciones nocturnas y de tarde.

Agenda Cultural de San Juan: propuestas artísticas y recreativas para disfrutar hoy en la provincia.

Estrenos de cine en San Juan: La cartelera se renueva con acción, terror y música

Llega En la zona gris , con operativos de élite y misiones suicidas. El terror se hace presente con Obsesión , una oscura metáfora sobre el deseo, y Exit 8 , un inquietante bucle infinito en el subte. Para los fans del animé debuta Umamusume: Pretty Derby , mientras que el romance europeo llega con la comedia Tú, yo y la Toscana .

El anhelo romántico desesperado de un chico por su amor platónico de toda la vida desencadena un siniestro hechizo: Niki se vuelve irracionalmente obsesiva hasta convertirse en la sombra de Bear. Una fantasía aparentemente inofensiva que se convertirá en una perturbadora pesadilla. Potente metáfora sobre la cosificación de las relaciones románticas y de los límites a los que estamos dispuestos a llegar movidos por el deseo de ser correspondidos.

Play Cinema. 2D Cast: 23:20 h

Cinemacenter. 2D Cast: 20:10 h. Viernes a martes, excepto domingo 22:40 h. 2D Sub: jueves y domingo 22:40 h

Multiplex. 2D Cast: 21:15 h. 2D Sub: 23:20 h

EN LA ZONA GRIS (Acción/97’/R-13)

De Guy Ritchie, con Henry Cavill y Jake Gyllenhaal. Un equipo encubierto de operativos de élite vive en las sombras del mundo. Cuando un despiadado déspota roba una, el equipo es enviado para recuperarla en una misión suicida. Lo que comienza como un atraco imposible se vuelve mucho peor.

Embed - En la zona gris | Trailer Multiplex

Play Cinema. 2D Sub: 23:00 h

Cinemacenter. 2D Cast: 18:05. Viernes a miércoles, excepto domingo 21:40 h. 2D Sub. jueves y domingo 21:40 h

Multiplex. 2D Cast: 20:15 h

EXIT 8 (Terror/95’/R-13)

Un hombre queda atrapado en un pasillo subterráneo del metro que se repite hasta el infinito. Para escapar, debe encontrar la enigmática Salida 8. Las reglas son precisas: si aparece una anomalía, debe retroceder al punto de partida; si no la detecta, puede avanzar. Un solo error -un detalle que se escape, un gesto que no debería estar ahí- basta para reiniciar el ciclo.

Embed - Exit 8 | Trailer Multiplex

Play Cinema. 2D Cast: sábado trasnoche 00:00 h

Cinemacenter. 2D Cast: 20:20 h. Viernes a miércoles excepto domingo 22:50 h. 2D Sub: jueves y domingo 22:50 h

UMAMUSUME: PRETTY DERBY (Animé/107’/R-13)

La historia sigue a Jungle Pocket, una joven que sueña con convertirse en la mejor umamusume, vale decir, una joven humanoide con rasgos equinos que participa en carreras de alta velocidad en hipódromos reales. Al ingresar a la academia profesional de corredoras, Jungle Pocket demuestra talento pero se enfrenta a rivales exigentes como Agnes Tachyon, Manhattan Cafe y Dantsu Flame, todas altamente competentes y con ambiciones similares a la suya.

Embed - Umamusume: Pretty Derby – Official Launch Trailer

Play Cinema. 2D Sub: 16:30 h

Cinemacenter. 2D Sub: 20:15 h

TÚ, YO Y LA TOSCANA (Comedia romántica/105’/G)

Una mujer se hace pasar por la prometida del dueño de una villa italiana vacía. Mientras surge un romance inesperado, su engaño amenaza la verdadera conexión que han encontrado.

Embed - Tu, yo y la toscana | Trailer Multiplex

Cinemacenter. 2D Cast: 20:40 h

EN CARTELERA

MORTAL KOMBAT II (Acción/116’/R-13)

Los campeones favoritos de los fans, ahora acompañados por el propio Johnny Cage, se enfrentan cara a cara en la definitiva y sangrienta batalla a muerte para vencer al oscuro régimen de Shao Kahn, que amenaza la existencia del Reino de la Tierra y a sus defensores.

Embed - MORTAL KOMBAT 2 Tráiler 2 Español Latino (2026)

Play Cinema. 2D Cast: 17:20, 18:20, 19:30, 20:40 h. 2D Sub: 21:30 h

Cinemacenter. 2D Cast: 17:30, 20:00 h. Viernes a miércoles excepto domingo; 22:30 h. 2D Sub: jueves y domingo 22:30 h

Multiplex. 4D Cast: 18:00, 20:10, 22:30 h. 2D Cast: 18:00, 20:10, 22:30 h

EL DIABLO VISTE A LA MODA 2 (Comedia/120’/R-13)

El regreso de Miranda Priestly (Meryl Streep) enfrentando la decadencia de la revista Runway ante el auge digital. Busca salvar su legado pidiendo financiación a su exasistente Emily Charlton (Emily Blunt), ahora una poderosa ejecutiva, mientras Andy Sachs (Anne Hathaway) regresa a su entorno.

Embed - El Diablo Viste A La Moda 2 | Tráiler Oficial | Doblado

Play Cinema. 2D Cast: 16:25, 17:10, 18:30, 19:20, 22:40, sábado trasnoche 00:20 h. 2D Sub: 20:20, 21:40, 23:30 h.

Cinemacenter. 2D Cast: 18:00, 20:30, 23:00 h. 2D Cast. sala turbo: 17:00 19:30 h. Viernes a miércoles, excepto domingo: 22:10 h. 2D Sub. sala turbo: jueves y domingo 22:10 h

Multiplex. 2D Cast: 16:00, 18:20, 19:00, 20:40, 23:00 h. 2D Sub: 22:10 h

MICHAEL: LA HISTORIA DE MICHAEL JACKSON (Documental/127’/R-13)

Dirigida por Antoine Fuqua, es un drama biográfico que repasa la vida de Michael Jackson, desde su infancia en los Jackson 5 hasta convertirse en el "Rey del Pop". Protagonizada por su sobrino, Jaafar Jackson.

Embed - MICHAEL - Tráiler Oficial - HD (DOB)

Play Cinema. 2D Cast: 19:00, 20:00, 21:10 h. 2D Sub: 22:10 h.

Cinemacenter. 2D Cast: 17:40, 19:00, 22:20 h

Multiplex. 2D Cast: 16:40, 18:00, 22:50 h. 2D Sub: 20:25 h

LAS OVEJAS DETECTIVES (Comedia/110’/ATP)

Con Hugh Jackman y Emma Thompson. Cada noche, un pastor lee en voz alta un asesinato misterioso, fingiendo que sus ovejas pueden entenderlo. Cuando lo encuentran muerto, las ovejas se dan cuenta enseguida de que ha sido un asesinato y creen saber cómo resolverlo.

Embed - LAS OVEJAS DETECTIVES - Tráiler oficial

Cinemacenter. 2D Cast: 17:50 h

Multiplex. 2D Cast: 16:10 h

LA POSESIÓN DE LA MOMIA (Terror/132’/+17)

La joven hija de un periodista desaparece en el desierto sin dejar rastro. Ocho años después, la familia devastada queda en shock cuando la niña regresa, y lo que debería ser un reencuentro feliz se convierte en una pesadilla viviente.

Embed - La Posesión de la Momia | Tráiler Oficial | Doblado

Cinemacenter. 2D Cast: 23:00 h

SUPER MARIO GALAXY: LA PELÍCULA (Infantil/100’/G)

El icónico plomero regresa en una aventura intergaláctica. Junto a sus amigos, Mario deberá explorar nuevos planetas y recolectar estrellas para salvar el cosmos de una amenaza conocida en un gran despliegue visual.

Embed - SUPER MARIO GALAXY: LA PELÍCULA – Tráiler Final

Play Cinema. 2D Cast: 16:20, 17:15, 18:10 h

Cinemacenter. 2D Cast: 18:30 h

Multiplex. 4D Cast: 16:00 h. 3D Cast: 16:00 h. 2D Cast: 18:20 h

HOPPERS: OPERACIÓN CASTOR (INFANTIL /105’/ATP)

Director: Daniel Chong. Voces principales: Jon Hamm y Bobby Moynihan. Propuesta animada donde animales expertos en misiones especiales deben infiltrarse en una construcción humana para recuperar su hábitat. La cinta destaca el valor del trabajo en equipo y la preservación de la naturaleza.

Embed - Hoppers: Operación Castor | Tráiler Oficial | Doblado

Cinemacenter. 2D Cast: 16:50 h

Multiplex. 2D Cast: 16:00 h