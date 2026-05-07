    Estrenos de cine en San Juan: La cartelera se renueva con acción, terror y música

    Desde el combate de Mortal Kombat II hasta el show inmersivo de Billie Eilish, se suma hoy una buena cuota de novedades.

    Los estrenos de cine en San Juan llegan bien variaditos este jueves 7

    Este jueves 7 de mayo, la cartelera sanjuanina se renueva con propuestas de alto impacto para todos los gustos. Los estrenos de cine en San Juan van desde la adrenalina del combate extremo y el terror sobrenatural, hasta la comedia familiar, pasando por experiencias musicales inmersivas.

    La acción llega con Mortal Kombat II, donde Johnny Cage se une a los campeones para salvar el Reino de la Tierra de Shao Kahn. Para los amantes del suspenso, Hokum: La maldición de la bruja explora leyendas irlandesas. Las familias disfrutarán de Las ovejas detectives. Finalmente, Billie Eilish y James Cameron presentan un documental sobre su última gira mundial. Una oferta variada para disfrutar el séptimo arte.

    ESTRENOS

    MORTAL KOMBAT II (Acción/116’/ +13)

    Los campeones favoritos de los fans, ahora acompañados por el propio Johnny Cage, se enfrentan cara a cara en la definitiva y sangrienta batalla a muerte para vencer al oscuro régimen de Shao Kahn, que amenaza la existencia del Reino de la Tierra y a sus defensores.

    • Play Cinema. 2D Cast: 16:20, 17:10, 19:00 h. 2D Sub: 22:30 h. Trasnoche Sábado 9/05: 2D Cast: 00:30 h
    • Multiplex. 4D/2D Cast: 18:00, 20:10, 22:30 h
    • Cinemacenter. 2D Cast: 17:30, 20:00 h. 2D Cast. Sala Turbo: viernes a miércoles, excepto domingo 22:20 h. 2D Sub. Sala Turbo jueves y domingo 22:20 h

    HOKUM: LA MALDICIÓN DE LA BRUJA (Terror/101’/+17)

    Un escritor de terror visita una posada irlandesa para esparcir las cenizas de sus padres, sin saber que se dice que la propiedad está encantada por una bruja.

    • Play Cinema. 2D Cast: 23:30 h
    • Cinemacenter. 2D Cast: jueves a domingo 20:10 h. Viernes a miércoles, excepto domingo, 22:30 h. 2D Sub: jueves y domingo 22:30 h

    LAS OVEJAS DETECTIVES (Comedia/110’/ATP)

    Con Hugh Jackman y Emma Thompson. Cada noche, un pastor lee en voz alta un asesinato misterioso, fingiendo que sus ovejas pueden entenderlo. Cuando lo encuentran muerto, las ovejas se dan cuenta enseguida de que ha sido un asesinato y creen saber cómo resolverlo.

    • Multiplex. 2D Cast, 18:00 h
    • Cinemacenter. 2D Cast: 17:20 y 19:50 h

    BILLIE EILISH – HIT ME HARD AND SOFT TOUR (Documental/114’/+13)

    La película captura a Billie Eilish y la energía de su gira mundial homónima (específicamente los shows de Manchester) utilizando tecnología 3D inmersiva de última generación para que los fans sientan que están sobre el escenario. Es una colaboración única codirigida por la propia Billie Eilish y el aclamado director James Cameron.

    • Cinemacenter. 2D Sub: jueves a domingo 22:00 h. 3D Sub: jueves a domingo 19:30 h

    EN CARTELERA

    EL DIABLO VISTE A LA MODA 2 (Comedia/120’/+13)

    El regreso de Miranda Priestly (Meryl Streep) enfrentando la decadencia de la revista Runway ante el auge digital. Busca salvar su legado pidiendo financiación a su exasistente Emily Charlton (Emily Blunt), ahora una poderosa ejecutiva, mientras Andy Sachs (Anne Hathaway) regresa a su entorno.

    • Play Cinema. 2D Cast: 16:40, 17:40, 18:30, 20:00, 21:10, 22:10 h. 2D Sub: 19:20, 20:40, 21:40, 23:20 h. Trasnoche sábado 9/05 2D Cast: 00:20 h
    • Multiplex. 2D Sub: 22:40, 23:30 h. 2D Cast: 18:20, 19:00, 20:40, 21:15, 23:00 h
    • Cinemacenter. 2D Cast: 18:00, 20:30, 22:10, 23:00 h. 2D Sub: 21:30 h. 2D Cast. Sala Turbo: 17:00, 19:40 h

    MICHAEL: LA HISTORIA DE MICHAEL JACKSON (Documental/127’/+13)

    Dirigida por Antoine Fuqua, es un drama biográfico que repasa la vida de Michael Jackson, desde su infancia en los Jackson 5 hasta convertirse en el "Rey del Pop". Protagonizada por su sobrino, Jaafar Jackson.

    • Play Cinema. 2D Cast: 19:10, 20:20, 21:20 h. 2D Sub: 23:00 h. Trasnoche Sábado 9/05, 2D Sub: 00:00 h
    • Multiplex. 2D Cast: 16:40, 22:40 h. 2D Sub: 20:10 h
    • Cinemacenter. 2D Cast: 17:40, 19:00 (de jueves a domingo), 20:10 (de lunes a miércoles) y 22:40 h (excepto jueves y domingo). 2D Sub: jueves, domingo, lunes y martes: 22:40 h

    SUPER MARIO GALAXY: LA PELÍCULA (Infantil/100’/G)

    El icónico plomero regresa en una aventura intergaláctica. Junto a sus amigos, Mario deberá explorar nuevos planetas y recolectar estrellas para salvar el cosmos de una amenaza conocida en un gran despliegue visual.

    • Play Cinema. 2D Cast: 16:30, 17:20, 18:20 h
    • Multiplex. 2D Cast 4D/3D Cast: 16:00 h. 2D Cast: 16:30 y 18:20 h
    • Cinemacenter. 2D Cast: 18:30, 20:40 h. 3D Cast: lunes, martes y miércoles, 17:10 y 19:30 h

    LA POSESIÓN DE LA MOMIA (Terror/132’/+17)

    La joven hija de un periodista desaparece en el desierto sin dejar rastro. Ocho años después, la familia devastada queda en shock cuando la niña regresa, y lo que debería ser un reencuentro feliz se convierte en una pesadilla viviente.

    • Multiplex. 2D Cast: 20:10 h
    • Cinemacenter. 2D Cast: 22:50 h

    HOPPERS: OPERACIÓN CASTOR (INFANTIL /105’/ATP)

    Director: Daniel Chong. Voces principales: Jon Hamm y Bobby Moynihan. Propuesta animada donde animales expertos en misiones especiales deben infiltrarse en una construcción humana para recuperar su hábitat. La cinta destaca el valor del trabajo en equipo y la preservación de la naturaleza.

    • Multiplex. 2D Cast: 16:00 h
    • Cinemacenter. 2D Cast: 16:50 h

