Mozarteum San Juan estrena "Notas que unen" en Sarmiento, junto al cuarteto In Crescendo

El 8 de mayo, "Notas que unen - Conciertos itinerantes" tendrá su debut en Sarmiento. Irá de la mano con la apertura de la temporada 2026 de Mozarteum San Juan , su mentor . Esta iniciativa federal comenzará con el prestigioso cuarteto de guitarras In Crescendo , antes de su función en la Capital.

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"El proyecto fue posible tras haber resultado favorecido por la Ley de Mecenazgo , gracias a la cual contamos con el apoyo de Banco San Juan", dijo a DIARIO DE CUYO Claudio Feldman. "La idea es llevar la música al interior de la provincia, porque hay mucha gente que no puede trasladarse a la ciudad con los costos que eso trae", agregó el presidente de la institución cultural local, quien subrayó que el objetivo principal es "facilitar el acceso a la cultura en lugares más alejados".

La iniciativa contempla cubrir cinco destinos antes de octubre, incluyendo Albardón, Jáchal e Iglesia. "En Sarmiento y Jáchal las intendencias se han portado de maravilla, nos han prestado las salas y el sonido. Están muy contentos de que vayamos porque hay muchas academias de música y baile que valoran estas propuestas", afirmó Feldman, para quien este tipo de colaboraciones es esencial para dar continuidad al proyecto.

Gracias a un acuerdo con el cuarteto de guitarristas, el estreno de este programa será con In Crescendo, que al día siguiente abrirá el ciclo 2026 de Mozarteum San Juan en el Teatro Sarmiento. Sin embargo, por un tema de costos, no todos los artistas que sean parte de la temporada podrán ir a los departamentos; a los que "Notas que unen - Conciertos itinerantes" llegará con otros solistas y conjuntos de prestigio, en general de la provincia, con fechas, lugares y títulos a definir.

* La cita en del departamento Sarmiento

El concierto en el departamento tendrá lugar en el Centro Cultural Media Agua, el viernes 8 de mayo a las 20:00 h, y tendrá una duración aproximada de 1:15 h. Será con entrada libre y gratuita.

Apertura en el Teatro Sarmiento y talento local

Tras su paso por el interior, el conjunto de guitarras se trasladará a la Ciudad de San Juan para inaugurar oficialmente la Temporada 44 de Mozarteum. En esta oportunidad, el programa "virtuoso y potente" contará con una puesta en escena integral que suma la fuerza de la danza española.

Sobre el escenario, In Crescendo compartirá protagonismo con destacadas artistas sanjuaninas. Participarán las bailarinas Marisol Morales, María Paz Turcumán y Milagros Castro, integrantes de la Academia Imperio Gitano, bajo la dirección de Rosana Balverde.

"En realidad son guitarras españolas, por eso convocamos a esta academia. Este espectáculo se hizo en el Teatro Colón y quisimos replicarlo aquí", explicó Feldman, destacando el nivel de las bailaoras locales.

* La cita en el Teatro Sarmiento

El concierto en el Teatro Sarmiento será el sábado 9 de mayo, a las 21:30 h. Entradas disponibles en avantti.io y en oOficinas del Mozarteum (Av. Ignacio de la Roza 161 oeste, local 5) de 9 a 12:30 h. También en la boletería del Teatro, el día de la función.

Entrada general desde $15.000 10% off para menores de 30 años y jubilados

Guitarras In Crescendo

Considerado el mejor cuarteto de guitarras de Latinoamérica, In Crescendo -integrado por Juan Pablo Bujía, Pablo D’Negri, Ezequiel Marín y Andrés Novío- surgió en el año 2005, con el objetivo de difundir la música de cámara para guitarra. Ha obtenido premios en concursos de música de cámara de Argentina y ha recibido distinciones a nivel internacional.

El cuarteto ha girado por Europa, Estados Unidos y México; ha compartido escenarios con figuras de la talla del pianista Lang Lang y ha grabado junto a los herederos del legado de Astor Piazzolla.

Destaca por un despliegue técnico único: