    • 6 de mayo de 2026 - 19:55

    Mortal Kombat 2 estrena en San Juan: un regreso feroz, a pedido del público

    La secuela dirigida por Simon McQuoid trae a Karl Urban y promete una guerra que recupera la esencia del videojuego.

    Mortal Kombat 2 volverá a destacar a los luchadores más temibles de los videojuegos

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este jueves 7 de mayo, la “brutalidad” regresa a la gran pantalla con el esperado estreno de Mortal Kombat 2. Bajo la dirección de Simon McQuoid, la secuela promete redimir la franquicia, ofreciendo un espectáculo sangriento de 116 minutos, donde los campeones de la Tierra lucharán por la supervivencia definitiva.

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    Un torneo marcado por la fidelidad y el acero

    Tras una entrega en 2021 que dejó sabores agridulces por su distanciamiento del material original, esta continuación busca abrazar el "espíritu maximalista" del videojuego creado por Ed Boon y John Tobias. La trama escala a un conflicto global: los defensores del Reino de la Tierra deben enfrentar al oscuro régimen de Shao Kahn en una batalla sin reglas.

    El director Simon McQuoid ha sido enfático en su cambio de rumbo: esta vez, la narrativa no se distrae y se sumerge de lleno en el torneo, recuperando los icónicos Fatalities con un realismo visceral que promete no pedir disculpas por su exceso visual.

    El factor Johnny Cage: La llegada de Karl Urban

    Uno de los pilares de esta secuela es la incorporación de Karl Urban como el carismático y arrogante Johnny Cage. El actor, veterano en el cine de acción, aporta un aire de humor irreverente y estilo ochentero que equilibra la tensión de los combates. "Dedicamos mucho tiempo a perfeccionar los movimientos para que fueran coherentes con el juego, pero realistas", señaló Urban.

    mortal cage

    Junto a él, destaca Adeline Rudolph en el papel de Kitana, cuya presencia añade una profundidad emocional necesaria entre tanta coreografía de alto impacto. El elenco se completa con el regreso de figuras como Hiroyuki Sanada (Scorpion) y Joe Taslim (Bi-Han).

    Acción sin concesiones

    Las primeras reacciones apuntan a que las secuencias de lucha, como el enfrentamiento entre Kung Lao y Liu Kang, son significativamente más extensas y espectaculares que en la cinta anterior. La producción de Warner Bros. Pictures, rodada en los Village Roadshow Studios, parece haber escuchado a los fanáticos: menos preámbulos y más acción arcade.

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    Con proyecciones de taquilla que rozan los 50 millones de dólares en su primer fin de semana, Mortal Kombat 2 no solo es un estreno cinematográfico, es -dicen los fans- la validación del cine de videojuegos auténtico y fiel a sus raíces.

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