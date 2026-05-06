    • 6 de mayo de 2026 - 19:55

    Teatro del Bicentenario: masterclass sobre humor con Enrique Federman

    Antes de su show en San Juan, el reconocido actor y docente brindará un taller gratuito, el 16 de mayo, en el máximo coliseo local

    El Teatro del Bicentenario será escenario de una capacitación con Enrique Federman, de destacada trayectoria nacional e internacional.

    El Teatro del Bicentenario será escenario de una capacitación con Enrique Federman, de destacada trayectoria nacional e internacional.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Dentro de su proyecto formativo, el Teatro del Bicentenario anunció una máster class gratuita dirigida por el reconocido actor, director y docente Enrique Federman. El objetivo es que los artistas locales perfeccionen sus capacidades escénicas sin necesidad de trasladarse a otros centros culturales.

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    El taller se llevará a cabo el próximo sábado 16 de mayo, de 10 a 13 h, en el Hall del TB. El enfoque principal de la jornada será el estudio del humor desde una perspectiva técnica y creativa, un campo donde Federman -creador y director de El Narizazo, Festival de Clown y humor de la Argentina, la Varieté en El FIBA y el Museo de arte cómico, entre otras iniciativas- cuenta con una trayectoria ampliamente distinguida.

    Durante tres horas intensivas, los participantes podrán explorar diversos mecanismos que hacen a la eficacia cómica, tales como:

    • El análisis de situaciones y sus estructuras internas.

    • La narración oral aplicada a la comedia.

    • La construcción de secuencias a partir de textos preexistentes.

    • El uso del opuesto como un recurso dinámico y escénico fundamental.

    Previa y función de Federman

    Lo interesante de esta capacitación es que no se agota en la teoría. La máster class funcionará como la antesala perfecta para la presentación de la obra “Tácito imperfecto”, dirigida y protagonizada por el mismo Federman, que subirá a escena el 17 de mayo en la Sala Auditórium. Este esquema permite a los asistentes vivenciar el proceso pedagógico y, poco después, observar la aplicación práctica de esos conceptos en una producción profesional.

    La cita en el Teatro del Bicentenario

    Dada la relevancia del capacitador y la gratuidad de la instancia, el Teatro ha informado que los cupos son limitados. Las inscripciones ya están disponibles y permanecerán abiertas hasta el 14 de mayo a las 12 h.

    Para asegurar un lugar en esta jornada de perfeccionamiento, los interesados deben completar el formulario digital disponible en la web oficial del complejo. Para consultas adicionales y acceso a las bases, se puede visitar teatrodelbicentenariosanjuan.org.

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