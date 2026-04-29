    • 29 de abril de 2026 - 14:07

    El hall del Teatro del Bicentenario, escenario abierto para la danza

    El máximo coliseo local lanzó una convocatoria para que artistas locales intervengan ese espacio con obras de acceso gratuito.

    El Teatro del Bicentenario llama a los interesados a ser parte de Danza en el hall, que estrenará en junio.&nbsp;

    El Teatro del Bicentenario llama a los interesados a ser parte de "Danza en el hall", que estrenará en junio. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En el marco de su décimo aniversario, el Teatro del Bicentenario convoca a coreógrafos, bailarines y compañías a participar de “Danza en el Hall – 1° Encuentro”. Esta innovadora propuesta invita a intervenir el hall principal con obras ya estrenadas, transformando este espacio emblemático en un punto de encuentro gratuito y directo entre los artistas y la comunidad.

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    Un festejo en movimiento

    El llamado del TB se hizo público hoy, a modo de homenaje a los hacedores sanjuaninos en el Día Internacional de la Danza. El objetivo es claro: democratizar el acceso al arte y permitir que el público experimente la disciplina desde una perspectiva inmersiva y cercana.

    A su vez, para los artistas, se trata de una oportunidad para reinterpretar sus piezas en un formato no convencional. El Hall Principal dejará de ser una zona de tránsito, fomentando un diálogo fluido entre el movimiento y los espectadores.

    El TB brindará el espacio, soporte técnico, operativo y difusión de las propuestas, además de garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo profesional de las intervenciones

    ¿Cómo participar?

    • La convocatoria está destinada a proyectos de diversos géneros dancísticos, siempre que se trate de obras que ya hayan pasado por su proceso de estreno y se adapten a las características espaciales del hall.
    • Estará abierta desde el 29 de abril hasta el 1 de junio de 2026, a través de un formulario disponible en el sitio web oficial del Teatro «Formá Parte».
    • Los proyectos seleccionados serán notificados el 6 de junio.
    • El ciclo de presentaciones se desarrollará los días sábados de 17:00 a 20:00 h, con funciones programadas a partir de junio y fechas de reserva previstas.
    • Bases: los interesados pueden solicitar las bases al correo [email protected]
    • Más información: para acceder a más información sobre la convocatoria, cliquear en este link

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