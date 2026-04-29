El hall del Teatro del Bicentenario, escenario abierto para la danza

El máximo coliseo local lanzó una convocatoria para que artistas locales intervengan ese espacio con obras de acceso gratuito.

El Teatro del Bicentenario llama a los interesados a ser parte de "Danza en el hall", que estrenará en junio.

En el marco de su décimo aniversario, el Teatro del Bicentenario convoca a coreógrafos, bailarines y compañías a participar de “Danza en el Hall – 1° Encuentro”. Esta innovadora propuesta invita a intervenir el hall principal con obras ya estrenadas, transformando este espacio emblemático en un punto de encuentro gratuito y directo entre los artistas y la comunidad.

Un festejo en movimiento El llamado del TB se hizo público hoy, a modo de homenaje a los hacedores sanjuaninos en el Día Internacional de la Danza. El objetivo es claro: democratizar el acceso al arte y permitir que el público experimente la disciplina desde una perspectiva inmersiva y cercana.

A su vez, para los artistas, se trata de una oportunidad para reinterpretar sus piezas en un formato no convencional. El Hall Principal dejará de ser una zona de tránsito, fomentando un diálogo fluido entre el movimiento y los espectadores.

El TB brindará el espacio, soporte técnico, operativo y difusión de las propuestas, además de garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo profesional de las intervenciones