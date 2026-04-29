Rosita Yunes vuelve al teatro independiente después de 10 años: una rentrée entre la reflexión y la pasión

Tras una década de ausencia en el circuito teatral independiente, el 2 de mayo , la reconocida hacedora teatral sanjuanina Rosita Yunes estrenará la obra Pic-Nic (manifiesto antibélico) con su nuevo elenco, Treta . El título marca el fin de un largo proceso de replanteos personales y el reencuentro con una pasión que, asegura, sigue siendo su motor vital.

El alejamiento de Rosita no fue una decisión azarosa, sino la consecuencia de un quiebre interno. Su última dirección data de 2016 y, desde entonces, el teatro pasó a ser un refugio silencioso. "Yo en el 2016 estaba muy hecha bolsa, por decir, a todo nivel. Estaba hasta contrariada, no con el teatro en sí, como arte, sino con todo lo que lo rodeaba . Fue todo un replanteo muy, muy profundo, muy para adentro. Me llevó muchos años procesar todo lo que sentía y encontrar qué es el teatro para mí, qué quiero yo, qué sí y qué no, con quiénes sí y con quiénes no", reveló la directora sobre su ausencia.

Me llevó muchos años procesar todo lo que sentía y encontrar qué es el teatro para mí, qué quiero yo, qué sí y qué no, con quiénes sí y con quiénes no Me llevó muchos años procesar todo lo que sentía y encontrar qué es el teatro para mí, qué quiero yo, qué sí y qué no, con quiénes sí y con quiénes no

Durante este tiempo, se dedicó a la investigación (obtuvo dos becas en Buenos Aires) y a su cátedra universitaria en la UNSJ , pero el teatro independiente quedó en pausa hasta que logró "rearmarse" y retomar su propio camino, ajeno a las modas, a los eslóganes y a los intereses ajenos. El regreso trajo consigo una explosión de sensaciones.

"El primer día que nos juntamos a leer el texto... llegué a mi casa y te juro que mi corazón me explotaba, latía fuerte. Fue sentir algo que hacía muchísimo tiempo que no sentía. Ahí me di cuenta de que había tenido esa carencia durante diez años”, reflexionó. “A cada ensayo voy con muchísimo entusiasmo, así me duela todo, porque ya tengo mis ñañas… 73 años voy a cumplir; pero siento que cuando entro al ensayo se me pasa todo", sumó.

- ¿Qué nombre le pondrías? ¿Felicidad?

- Sí, claro, también… Pero yo le llamaría sentir que puedo ser útil en la vida.

Teatro para decir

"De lo primero que me di cuenta al volver, y fue una gran satisfacción, es que sigo sintiendo la misma pasión, el mismo compromiso y el mismo entusiasmo. Pero, sobre todo, fue confirmarme que el espacio teatral, donde quiera que sea, es mi militancia. La gente por ahí se asusta cuando hablo de militancia, pero no me refiero a un partido político; entiendo militar como poner el cuerpo", aseguró Yunes.

“Yo elegí el teatro, muy jovencita, como un vehículo de humanización y de transformación social”, contó la directora. “Y vuelvo a abrazar el teatro, a poner el cuerpo, el alma, el corazón y la voz para decir. Ahí es donde puedo y debo hacerlo, en ese lugar que es presencia viva, donde no hay intermediarios para hacer oír mi voz", apuntó quien considera que “el artista tiene la obligación de leer la realidad para, luego, mostrarla de otra manera, convertida en arte”.

"Hay un objetivo poético, ético y de responsabilidad con el público, que hace un acto de fe y paga una entrada. Hay que ser muy cuidadoso con eso… Sí, yo creo que un artista debe ofrecer espectáculos que tengan estética, ética y responsabilidad frente al público", declaró.

La construcción de una "Treta" colectiva

Para darle vida a este proyecto, Rosita dio forma al grupo “Treta”, buscando perfiles que trascendieran lo estrictamente actoral. "Busqué a los actores a partir de la idea que a mí me quedó desde el 2016. No buscaba que tuvieran 'la' trayectoria ni nada de eso, sino sobre todo que sean personas buenas y que ideológicamente comulguemos", relató.

1 De ensayo. El flamante grupo Treta, con su directora Rosita Yunes

El elenco se armó con figuras que ella ya conocía o seguía de cerca. Primero convocó a Jesús Galván, con quien compartió ocho años en el elenco universitario; luego a Emiliano Fernández, de quien destaca una "sensibilidad exquisita y conciencia social importante". A ellos se sumaron Valentina Viviani, con quien descubrió "una semejanza profunda en la forma de ver la vida", y a Francisco Fernández, el integrante más joven, “muy sensible a los problemas sociales”.

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¿El nombre del grupo? “Fue lo más difícil” sonrió Rosita, quien contó que barajaron varios, hasta que alguien tiró “artimaña”. “Por ahí fuimos y nos decidimos por Treta, como esta suerte de ‘engaño’ que tiene el teatro, ese juego, de que es ficción y no lo es. Y el enganche que tiene esta obra, que parece que es divertida, pero no lo es".

2 Emiliano Fernández, Jesús Galván, Valentina Viviani y Francisco Fernández, bajo la mirada atenta de la directora

Pic-Nic: una necesidad

La elección de Pic-Nic no fue inmediata, a Yunes le tomó casi un año decidir con qué obra volvería al ruedo. Escrita en 1954, se trata de un potente manifiesto antibélico que resuena con fuerza en el presente. "Me urgía, era hasta como un tema de conciencia hablar de la guerra. Vemos las noticias y es como si viéramos el paisaje cotidiano, se torna habitual. Se ha hecho muy carne el tema de la deshumanización", explicó Rosita conmovida.

La pieza, que transita "entre el humor absurdo y el horror", ha tenido en los últimos años un “nada casual” repunte de representaciones en el mundo, tal como le confirmó el mismo autor, un viejo amigo de la directora sanjuanina, de quien ya hizo “Fando y Lis”, ganadora de la Teatrina 2010.

“A mí me gustan mucho sus obras”, dijo Yunes sobre Fernando Arrabal, el dramaturgo español que hoy tiene 99 años y vive en Francia, con quien mantiene contacto vía e-mail. “ Lo primero que hice fue escribirle para contarle. Es un autor que fue perseguido, torturado y tuvo que huir… Un personaje encantador”, lo describió.

Con este respaldo y una producción basada en la autogestión –“como era cuando empezamos, antes del Instituto (INT)”- Rosita vuelve a poner el alma en el escenario. “Siento que de esa manera estoy haciendo mi parte, la que puedo", afirmó la artista en esta rentrée, este reencuentro público con el amor de sus amores, el teatro… “Pero con una mirada distinta, la de saber que esto sí es teatro para mí", subrayó con serenidad y convicción.

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Pic-Nic (manifiesto antibélico)