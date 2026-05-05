De los bares al Teatro del Bicentenario: Fruta d'estación llega a la Sala Auditórium

El próximo viernes, a las 21:30, la banda Fruta d’estación marcará un hito en su trayectoria: tras años de recorrer el circuito de bares locales, el dúo integrado por Magalí Aciar (Magaláctica) y Karen Dávila debutará en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario , en lo que será su primera vez en una sala teatral .

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Entusiasmadas e ilusionadas con este estreno, y a la altura de la circunstancia –como destacan- la dupla de cantantes sanjuaninas prepara un show que promete: full band, colegas invitados, danza, puesta en escena y mucho más para llevar adelante su “Homenaje a mujeres latinoamericanas” , que transitará desde el pop a la cumbia .

"Para mí también es la primera vez en teatro, Magalí ya tiene bastante experiencia en esto, pero la verdad que para las dos es cumplir otro sueño . El año pasado pudimos grabar nuestras primeras dos canciones en distintas plataformas digitales y tener la posibilidad hoy de hacer nuestro primer teatro es estar cumpliendo un sueño muy grande ", confesó Karen.

Lo que comenzó en 2018 como un encuentro de "dos chicas y una guitarra" ha evolucionado en una propuesta sólida que hoy se anima a la gran escala.

Las chicas –a las que luego se sumó el músico Cristian Ramos- se conocieron por una persona en común, la química fue inmediata, y salieron al ruedo. “Éramos dos chicas y una guitarra y nos acompañamos. La verdad que fue una muy buena época, tuvimos mucho trabajo, pero después, por cosas de la vida, cada uno siguió su rumbo”, contó Karen.

El paréntesis se cerró el año pasado, cuando volvieron a encontrarse. Karen le propuso a Magalí retomar el proyecto y el fuego se encendió de inmediato y con más fuerza aún.

"El proyecto resurgió de una manera casi instantánea y natural. Todas las armonías que estaban en nuestras cabezas seguían estando ahí, las propuestas musicales también eran de la misma índole", subrayó Magalí.

image Nuevo nivel desbloqueado: Karen y Magalí en la Sala Auditórium del TB

Con la madurez que imprimió el paso del tiempo –concepto con el que jugaban siendo adolescentes y de donde surgió el nombre (“Madurar es para las frutas”, bromeaban de chicas), Fruta d’estación – volvió al ruedo, grabó sesiones en estudio y apostó por una producción integral, que ahora le mostrarán al público.

Homenaje a la fuerza femenina en la Sal Auditórium

El espectáculo no será un recital de covers convencional, se trata de un concepto diseñado para honrar a referentes del continente, que también influyeron en ellas con su arte. El repertorio, que fusiona los gustos distintos y complementarios de ambas, recorrerá desde el pop latinoamericano de Natalia Lafourcade y Mon Laferte hasta la cumbia y los clásicos de Rocío Dúrcal, por ejemplo.

Según Karen, la clave del combo está en cómo sus diferencias se potencian: "Yo soy muy de la música de antes y Magui es mucho más contemporánea, digamos, y bueno, fue fusionar un poco los gustos y, de pronto, nos descubrimos en distintas facetas. Nos gustó esa diferencia que nos hizo tan complementarias".

Yo soy muy de la música de antes y Magui es mucho más contemporánea, digamos, y bueno, fue fusionar un poco los gustos y, de pronto, nos descubrimos en distintas facetas. Nos gustó esa diferencia que nos hizo tan complementarias. Karen Dávila Yo soy muy de la música de antes y Magui es mucho más contemporánea, digamos, y bueno, fue fusionar un poco los gustos y, de pronto, nos descubrimos en distintas facetas. Nos gustó esa diferencia que nos hizo tan complementarias. Karen Dávila

El espectáculo transitará por diferentes momentos y climas: habrá espacio para la banda completa, pero también pasajes acústicos que remiten a los inicios del dúo.

El desafío de subir la vara

Pasar de la intimidad de un bar a la complejidad de una sala teatral requiere una logística distinta. Es, sintetizaron, “pasar a otro nivel”, uno para el que ya se sentían listas; y por eso postularon a la convocatoria del Teatro del Bicentenario.

Magalí, conocida también por su proyecto "Magaláctica", destacó que este crecimiento es fruto de un esfuerzo autogestivo, codo a codo. "Llevamos mucho tiempo trabajando de por sí en el proyecto y pasar a hacer un show en el teatro que tiene otra magnitud ha sido como reloco, pero la verdad que estamos disfrutándolo. Principalmente la emoción que más predomina es mucho orgullo, mucha felicidad", señaló. "El desafío más grande principalmente ha sido para ambas coordinar con tanta gente, porque no solamente somos los seis músicos fijos en escena, que somos la banda completa, sino los músicos invitados que van rotando. Todo eso tiene que salir bien. Y todo lo otro que implica este show, vestuario, puesta…”, marcó.

Sin embargo, a pesar de la magnitud de esta propuesta que ya entró en cuenta regresiva, las artistas aseguran que no olvidan sus raíces. El dúo no planea abandonar los bares que las vieron nacer. "¡No, para nada! Primero porque éste es nuestro trabajo; y también porque los lugares en los que seguimos tocando ya son nuestra segunda casa y nos encanta hacerlo, es algo distinto", afirmó Magalí, quien, como Karen, visualiza un futuro de grabaciones y más shows.

Más que música: un mensaje muy personal

“Lo fuerte de este proyecto es que somos dos mujeres armando todo. Cuando empezamos éramos dos niñas y ahora somos dos mujeres detrás de este proyecto. Con Maga hemos estado en cada detalle, entonces, bueno, reivindicar eso, la fuerza femenina. Y desde ese lugar, poder estar homenajeando a esas mujeres que, de alguna manera, nos han marcado en lo musical y personal…. creo que eso es muy fuerte para ambas”, dijo Karen sobre el mensaje que, más allá de lo artístico, transmitirá de Fruta d’estación.

Lo fuerte de este proyecto es que somos dos mujeres armando todo. Cuando empezamos éramos dos niñas y ahora somos dos mujeres detrás de este proyecto. Con Maga hemos estado en cada detalle, entonces, bueno, reivindicar eso, la fuerza femenina. Karen Dávila Lo fuerte de este proyecto es que somos dos mujeres armando todo. Cuando empezamos éramos dos niñas y ahora somos dos mujeres detrás de este proyecto. Con Maga hemos estado en cada detalle, entonces, bueno, reivindicar eso, la fuerza femenina. Karen Dávila

"En San Juan hay mucha música, hay muchas artistas muy talentosas y nosotras no somos ni más ni menos. Creo que lo que nos caracteriza es esta historia, de que realmente fuimos dos pibas que aprendimos del rubro musical juntas, porque fue nuestro primer trabajo musical y crecimos juntas. Y creo que esa historia y eso de habernos encontrado y de volver a apostar es el mensaje más firme que podemos dar desde el escenario: que los sueños se cumplen, que si se trabaja, se puede”, sumó Magalí. “Somos dos mujeres laburando fuerte y a la par, y eso en escena se puede palpar, se nota”, concluyeron.

download Fruta d'estación, cuenta regresiva para el debut en una sala teatral

La cita en el Teatro del Bicentenario

Fruta d’estación: Homenaje a mujeres latinoamericanas