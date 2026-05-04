El Museo Tornambé, de película: se viene un ciclo de cine y arte

El Museo Tornambé, dependiente de la UNSJ, celebra el Mes Internacional de los Museos con un exclusivo ciclo de proyecciones audiovisuales. Los encuentros se desarrollarán todos los viernes de mayo a las 18 h, ofreciendo una experiencia cultural única con entrada libre y gratuita para toda la comunidad sanjuanina.
Datos del Ciclo de Cine
Días: Todos los viernes de mayo
Lugar: Museo Tornambé (Centro de Creación de Artes Plásticas y Museo - UNSJ). Av. Libertador 1666 oeste
Entrada: libre y gratuita
Importante: la actividad cuenta con capacidad limitada, por lo que se recomienda asistir con antelación
Cronograma del Museo Tornambé
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Viernes 15 de Mayo | 18 h
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Viernes 22 de Mayo | 18 h
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Viernes 29 de Mayo | 18 h