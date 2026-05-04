    • 4 de mayo de 2026 - 20:55

    El Museo Tornambé, de película: se viene un ciclo de cine y arte

    Bajo la consigna “Museos uniendo un mundo dividido”, abrirá un ciclo de proyecciones, que tendrá lugar los viernes de mayo

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Museo Tornambé, dependiente de la UNSJ, celebra el Mes Internacional de los Museos con un exclusivo ciclo de proyecciones audiovisuales. Los encuentros se desarrollarán todos los viernes de mayo a las 18 h, ofreciendo una experiencia cultural única con entrada libre y gratuita para toda la comunidad sanjuanina.

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    Datos del Ciclo de Cine

    Días: Todos los viernes de mayo

    Hora: 18:00 h

    Lugar: Museo Tornambé (Centro de Creación de Artes Plásticas y Museo - UNSJ). Av. Libertador 1666 oeste

    Entrada: libre y gratuita

    Importante: la actividad cuenta con capacidad limitada, por lo que se recomienda asistir con antelación

    Cronograma del Museo Tornambé

    • Viernes 8 de Mayo | 18 h

      • Película: Museum Hours (2012).

      • Director: Jem Cohen.

      • Sinopsis: El museo de Historia del Arte de Viena es el escenario de un relato de encuentros entre dos cincuentones solitarios. Se trata de un guardia del museo, Johann, y una mujer canadiense, Anne, que llega para cuidar de una prima en estado de coma.
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    • Viernes 15 de Mayo | 18 h

      • Proyección: Cortos Estudiantiles.

      • Organiza: Cátedra Lenguaje Artístico I: Cine - DAV.

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    • Viernes 22 de Mayo | 18 h

      • Proyección: Cortos Estudiantiles.

      • Organiza: Cátedra Lenguaje Artístico I: Cine - DAV.

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    • Viernes 29 de Mayo | 18 h

      • Película: Russian Ark (2002).

      • Director: Aleksandr Sokúrov

      • Sinopsis: Es un drama histórico notable por ser el primer largometraje comercial rodado en un solo plano secuencia de 90 minutos sin cortes. La trama sigue a un narrador invisible y a un diplomático francés del siglo XIX recorriendo el Museo del Hermitage en San Petersburgo, interactuando con figuras de 300 años de historia rusa.
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