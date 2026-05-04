    • 4 de mayo de 2026 - 19:08

    Multiverso Spiderman: Nicolas Cage y su esperado debut en la televisión

    Se trata de una serie de acción ambientada en los años 30 que permite elegir entre verla en color o en blanco y negro auténtico.

    Spiderman Noir es el cómic en el que se basa esta serie de Prime, que marca el debut actoral de Cage en el universo de las series&nbsp;

    Spiderman Noir es el cómic en el que se basa esta serie de Prime, que marca el debut actoral de Cage en el universo de las series 

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Ciudad de México se convirtió en el epicentro del multiverso tras la revelación del tráiler oficial de Spider-Noir, la ambiciosa serie que marca el primer protagónico televisivo de Nicolas Cage. El estreno global, programado para el 27 de mayo de 2026, llegará a Prime Video en más de 240 territorios internacionales.

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    La redención de Ben Reilly

    Basada en el cómic Spiderman Noir, la trama de esta serie -producida por Sony Pictures Television exclusivamente para MGM+ y Prime Video- presenta a Ben Reilly (Cage), un investigador privado veterano y con poca suerte.

    Atrapado en una Nueva York asfixiante, Reilly deberá enfrentar los fantasmas de su pasado tras una tragedia personal, mientras carga con el peso de ser el único vigilante de la ciudad.

    Un elenco de galardonados

    La producción no ha escatimado en talento, reuniendo a figuras de primer nivel:

    • Nicolas Cage: Ganador del Oscar (Adaptation).
    • Brendan Gleeson: Nominado al Oscar y ganador del Emmy (The Banshees of Inisherin).
    • Lamorne Morris: Ganador del Emmy (Fargo).
    • Jack Huston: Ganador del SAG Award (Boardwalk Empire).

    Streaming e innovación: elige la estética

    En un movimiento sin precedentes en la industria del streaming, la serie ofrecerá una experiencia personalizada. Los espectadores podrán decidir cómo sumergirse en la Gran Manzana de los años 30 mediante dos modalidades:

    • Blanco y Negro Auténtico: Para los puristas del cine negro y la estética del cómic original.
    • Color Real: Una interpretación moderna y vibrante de la época.

    Mirá el trailer en blanco y negro

    Embed - “Spider-Noir” - Tráiler | Prime Video

    Mirá el tráiler en color

    Embed - “Spider-Noir” – Teaser Trailer a Todo Color | Prime Video

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