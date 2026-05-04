Multiverso Spiderman: Nicolas Cage y su esperado debut en la televisión

Se trata de una serie de acción ambientada en los años 30 que permite elegir entre verla en color o en blanco y negro auténtico.

Spiderman Noir es el cómic en el que se basa esta serie de Prime, que marca el debut actoral de Cage en el universo de las series

La Ciudad de México se convirtió en el epicentro del multiverso tras la revelación del tráiler oficial de Spider-Noir, la ambiciosa serie que marca el primer protagónico televisivo de Nicolas Cage. El estreno global, programado para el 27 de mayo de 2026, llegará a Prime Video en más de 240 territorios internacionales.

La redención de Ben Reilly Basada en el cómic Spiderman Noir, la trama de esta serie -producida por Sony Pictures Television exclusivamente para MGM+ y Prime Video- presenta a Ben Reilly (Cage), un investigador privado veterano y con poca suerte.

Atrapado en una Nueva York asfixiante, Reilly deberá enfrentar los fantasmas de su pasado tras una tragedia personal, mientras carga con el peso de ser el único vigilante de la ciudad.

Un elenco de galardonados La producción no ha escatimado en talento, reuniendo a figuras de primer nivel:

Nicolas Cage: Ganador del Oscar (Adaptation).

Brendan Gleeson: Nominado al Oscar y ganador del Emmy (The Banshees of Inisherin).

Lamorne Morris: Ganador del Emmy (Fargo).

Jack Huston: Ganador del SAG Award (Boardwalk Empire).