Multiverso Spiderman: Nicolas Cage y su esperado debut en la televisión

La Ciudad de México se convirtió en el epicentro del multiverso tras la revelación del tráiler oficial de Spider-Noir, la ambiciosa serie que marca el primer protagónico televisivo de Nicolas Cage. El estreno global, programado para el 27 de mayo de 2026, llegará a Prime Video en más de 240 territorios internacionales.
La redención de Ben Reilly
Basada en el cómic Spiderman Noir, la trama de esta serie -producida por Sony Pictures Television exclusivamente para MGM+ y Prime Video- presenta a Ben Reilly (Cage), un investigador privado veterano y con poca suerte.
Atrapado en una Nueva York asfixiante, Reilly deberá enfrentar los fantasmas de su pasado tras una tragedia personal, mientras carga con el peso de ser el único vigilante de la ciudad.
Un elenco de galardonados
La producción no ha escatimado en talento, reuniendo a figuras de primer nivel:
Streaming e innovación: elige la estética
En un movimiento sin precedentes en la industria del streaming, la serie ofrecerá una experiencia personalizada. Los espectadores podrán decidir cómo sumergirse en la Gran Manzana de los años 30 mediante dos modalidades:
- Blanco y Negro Auténtico: Para los puristas del cine negro y la estética del cómic original.
- Color Real: Una interpretación moderna y vibrante de la época.
Mirá el trailer en blanco y negro
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Mirá el tráiler en color
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