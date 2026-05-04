    • 4 de mayo de 2026 - 06:44

    Convocatoria para artistas: obras de María Teresa Graffigna

    La artista visual sanjuanina comparte con los lectores algunas de sus obras, recreaciones de petroglifos en xilografía; y otra en pastel.

    La convocatoria de DIARIO DE CUYO y DIARIO LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos, y tiene alcance regional.

    La convocatoria de DIARIO DE CUYO y DIARIO LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos, y tiene alcance regional.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    María Teresa Graffigna

    teresa

    Nació el 17 de mayo de 1941, en San Juan. Estudió Bellas Artes con Jane Volpiansky y Marta Chena. Vivió en Córdoba, Madrid, Buenos Aires y San Juan. En Madrid continuó con sus estudios artísticos, experimentando con diferentes técnicas aplicadas al telar, al diseño de indumentaria, grabado e impresión. Regresó a la Argentina a fines de la década del ´80 donde expuso en diversos espacios como el Museo del Área Fundacional (Mendoza) y el Tornambé, (San Juan).

    Leé además

    La convocatoria de DIARIO DE CUYO y diario LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos, y tiene alcance regional.

    Convocatoria para artistas: cuento de María del Carmen Abal Giudice

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Desde hoy, Chanti compartirá con los lectores de DIARIO DE CUYO las aventuras de Mayor y Menor

    Chanti vuelve a DIARIO DE CUYO: "Cuando yo empecé, mi sueño era publicar en diarios"

    Por Estela Ruiz M.

    Aunque su obra es diversa, coherente y profunda, su mayor aporte son sus series de grabados de petroglifos precolombinos. María Teresa es una “arqueóloga de la imagen”, cuya misión es ser un “nexo arqueológico” a otros mundos y culturas milenarias de “Nuestramérica” profunda. Sus grabados integran colecciones privadas en Argentina, España, Uruguay y Corea. Vía de contacto con la artista: [email protected]

    Las obras

    1 Antiguas señales 2
    “Antigüas señales”. Recreación de petroglifos precolombinos. Valle de la Luna, San Juan. 2009. Técnica: xilografía.

    “Antigüas señales”. Recreación de petroglifos precolombinos. Valle de la Luna, San Juan. 2009. Técnica: xilografía.

    petroglifos prcolombinos ampiza 2
    “Serie Z N°6”. Recreación de petroglifos precolombinos. Ampiza, Córdoba. 1998. Técnica: xilografía.

    “Serie Z N°6”. Recreación de petroglifos precolombinos. Ampiza, Córdoba. 1998. Técnica: xilografía.

    misterio americano 2
    “Serie: Misterio Americano”. Recreación petroglifos precolombinos. Valle de la Luna, San Juan. 2007. Técnica: xilografía.

    “Serie: Misterio Americano”. Recreación petroglifos precolombinos. Valle de la Luna, San Juan. 2007. Técnica: xilografía.

    4 tañidos capilla achango
    “Tañidos”. Capilla de Achango, San Juan. 2002. Técnica: pastel.

    “Tañidos”. Capilla de Achango, San Juan. 2002. Técnica: pastel.

    CONVOCATORIA ABIERTA

    Esta convocatoria de DIARIO DE CUYO y DIARIO LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos: autores de poemas, crónicas, cuentos, ensayos, historietas y cómics; y también ilustradores, pintores y fotógrafos (artísticos), quienes deberán enviar sus obras para que sean publicadas en sus ediciones web y papel; y en sus redes sociales.

    Las obras deberán estar acompañadas de una breve biografía del autor y breve reseña sobre la/las obra/s a publicar. También de una foto color del autor, de frente.

    Las obras literarias -cuentos, poemas, narraciones, etc.- no deberán superar las 1000 palabras.

    Todo el material (textos o imágenes, reseña de la obra, biografía, foto personal y declaración) deberá enviarse en un solo correo electrónico a la siguiente dirección: [email protected]

    Es requisito indispensable conocer bases y condiciones de la convocatoria de DIARIO DE CUYO, que podrán consultar en este Link.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La Agenda cultural de San Juan incluye este domingo el recital de Luciano Pereyra en el Teatro del Bicentenario

    Agenda Cultural de San Juan: un buen domingo de arte y espectáculos

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El creador del Piramidismo Cromático, el ecuatoriano Gonzalo Tayo Silva, junto a una de sus obras. 

    Piramidismo Cromático: arte y vanguardia se dan cita en San Juan

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Mirtha Legrand 

    Mirtha Legrand contó cómo está de salud y anticipó cuándo volverá a conducir su programa: "Casi recuperada"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Charly García en viñetas y postales de Rep. Un recorrido gráfico por su origen, sus influencias, su genio, su delirio, su música y sus polémicas: de Sui Generis a Serú Girán, del oído absoluto a la lógica del escorpión.

    Charly García, en las manos de Rep

    Por Redacción Diario de Cuyo