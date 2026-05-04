Convocatoria para artistas: obras de María Teresa Graffigna

Nació el 17 de mayo de 1941, en San Juan. Estudió Bellas Artes con Jane Volpiansky y Marta Chena. Vivió en Córdoba, Madrid, Buenos Aires y San Juan. En Madrid continuó con sus estudios artísticos, experimentando con diferentes técnicas aplicadas al telar, al diseño de indumentaria, grabado e impresión. Regresó a la Argentina a fines de la década del ´80 donde expuso en diversos espacios como el Museo del Área Fundacional (Mendoza) y el Tornambé, (San Juan).

Chanti vuelve a DIARIO DE CUYO: "Cuando yo empecé, mi sueño era publicar en diarios"

Aunque su obra es diversa, coherente y profunda, su mayor aporte son sus series de grabados de petroglifos precolombinos. María Teresa es una “arqueóloga de la imagen”, cuya misión es ser un “nexo arqueológico” a otros mundos y culturas milenarias de “Nuestramérica” profunda. Sus grabados integran colecciones privadas en Argentina, España, Uruguay y Corea. Vía de contacto con la artista: [email protected]

4 tañidos capilla achango “Tañidos”. Capilla de Achango, San Juan. 2002. Técnica: pastel.

Esta convocatoria de DIARIO DE CUYO y DIARIO LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos: autores de poemas, crónicas, cuentos, ensayos, historietas y cómics; y también ilustradores, pintores y fotógrafos (artísticos), quienes deberán enviar sus obras para que sean publicadas en sus ediciones web y papel; y en sus redes sociales.

Las obras deberán estar acompañadas de una breve biografía del autor y breve reseña sobre la/las obra/s a publicar. También de una foto color del autor, de frente.

Las obras literarias -cuentos, poemas, narraciones, etc.- no deberán superar las 1000 palabras.

Todo el material (textos o imágenes, reseña de la obra, biografía, foto personal y declaración) deberá enviarse en un solo correo electrónico a la siguiente dirección: [email protected]

Es requisito indispensable conocer bases y condiciones de la convocatoria de DIARIO DE CUYO, que podrán consultar en este Link.