Piramidismo Cromático: arte y vanguardia se dan cita en San Juan

Del 4 al 9 de mayo , San Juan se convertirá en el epicentro del Piramidismo Cromático , con el Tercer Congreso Mundial dedicado a esta vanguardia artística . El encuentro, que contará con la participación de cultores de la provincia, el país y el extranjero, se realizará en el Centro Cultural Conte Grand y el Centro de Convenciones .

El Piramidismo Cromático es un movimiento artístico contemporáneo que nació en Latinoamérica. Fundado en 2014 por el ecuatoriano Gonzalo Tayo Silva (Gotasi) -que lo define como "el primer movimiento pictórico del Siglo XXI a nivel mundial- une a artistas que también comparten una premisa humanista: transmitir al mundo paz, energía y vibración . Representado por la organización sin fines de lucro "Walking Through Art", que promueve diferentes manifestaciones artísticas, se busca el progreso de los creadores mediante una actitud positiva y esperanzadora, presentándose como un equilibrio necesario frente a las tendencias artísticas actuales, que definen como más sombrías.

Tal como define el creador en sus redes, es un "nuevo estilo del arte que se interpreta como la facultad de entrar y salir del subconsciente, pero conscientemente, creando una imagen hiperreal en la psiquis a través de trazos y colores vibracionales".

La obra “Paz Global Vibracional”, de Gotasi, fue seleccionada como símbolo de la paz en un evento de la ONU. "Representa el poder del arte como lenguaje de paz entre las naciones"

Detalles del Congreso

La agenda de actividades invita a la comunidad a ser parte de este diálogo transformador a través del arte:

Inauguración Pictórica: Se realizará el lunes 4 de mayo a las 18:00 h en el Centro Cultural Conte Grand . La muestra, de entrada gratuita, contará con 60 obras de artistas internacionales.

Formación e Intercambio: Durante los días 7 y 8 de mayo en el Centro de Convenciones , los "pioneros" del movimiento y destacados historiadores compartirán sus conocimientos en mesas redondas y talleres magistrales. Es una oportunidad única, ya que se trata de una vanguardia en pleno desarrollo que se está documentando en el presente.

Obra mural: Como cierre del encuentro el sábado 9 de mayo, se hará entrega del mural patrimonial "Frecuencia Viva de la Paz Mundial", una obra histórica de 6 metros pintada por los pioneros como agradecimiento a la provincia.

Este evento consolida el vínculo iniciado con proyectos previos, como la pintura de la Bandera de los Andes, y reafirma el compromiso de los artistas por construir juntos, también desde la provincia, una vibración armónica por la paz mundial.

Para quienes estén interesados en conocer esta corriente artística, que ya tiene exponentes y obras en San Juan, vale saber que la entrada es libre y gratuita.