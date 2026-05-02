Inauguración en el Chalet Cantoni: recorrido por los 15 años de arte de Eduardo Tejada

Tras cuatro años de ausencia en la escena de las exposiciones individuales de San Juan, el artista local Eduardo Tejada vuelve con "Mímesis para lo Invisible" , una muestra antológica que lleva al espectador a un viaje a través de su evolución artística y personal. La inauguración será el jueves 7 de mayo a las 20:00 h en el Chalet Cantoni , con entrada gratuita.

Para Tejada, esta exposición representa mucho más que una simple exhibición de obras, es volver a pararse -desde su arte- frente a quienes han seguido su trayectoria; y también una oportunidad para compartir el fruto de años de trabajo ininterrumpido. "Hace cuatro años que no exponía en forma individual... es una especie de reencuentro con el público de San Juan y volver a mostrar lo que he estado trabajando estos años acá", expresó a DIARIO DE CUYO Tejada, quien, aunque ha estado exponiendo fuera de la provincia, sentía la necesidad de conectar nuevamente con sus raíces.

Hace cuatro años que no exponía en forma individual... es una especie de reencuentro con el público de San Juan Hace cuatro años que no exponía en forma individual... es una especie de reencuentro con el público de San Juan

Un muestra de 15 años

La exposición, curada por Sofía Manrique, reúne un cuerpo de obra de aproximadamente 23 piezas que abarcan diversas etapas de la producción del sanjuanino, remontándose a sus inicios hace 15 años. Es una síntesis ecléctica que permite apreciar la transformación del artista, desde sus primeros pasos hasta su consolidación actual.

image

"Corresponden a diversas etapas en mi producción. Hay algunas reproducciones de pintores que estuve haciendo en talleres de arte, donde empecé a aprender, reproducciones de grandes maestros de la pintura. Bueno, en este caso llevo un par de trabajos de Velázquez", detalló Tejada sobre el origen de algunas de las primeras obras que escogió. También habrá otros géneros, incluyendo el paisaje, el bodegón y el retrato, temas que lo han apasionado a lo largo de su carrera y que continúa explorando en la actualidad. Sin embargo, una de las presencias más destacadas en la muestra es la del realismo fantástico o mágico. "Es un área donde he explorado también un poco a la par del realismo naturalista, una faceta donde hay una búsqueda más introspectiva, expresiva, también con algunas búsquedas filosóficas y espirituales presentes", explicó Tejada.

image

En cuanto a las técnicas, la pintura es la protagonista, con obras en acrílico y óleo. Los asistentes también podrán apreciar detalles de collage con láminas metálicas y algunos dibujos a grafito y pasteles.

image

La búsqueda incesante

Al mirar su obra en retrospectiva, Tejada identifica un factor común: una búsqueda incesante. "Lo que percibo al mirar hacia atrás es siempre una búsqueda, es siempre estar indagando, de forma interior principalmente, en lo que me lleva a producir arte, en los motivos, que en cada fase han ido variando... Variando las formas, pero principalmente es eso, esa búsqueda incesante de formas de expresarme, de decir lo que pienso, lo que siento", relató el artista. "Y mi última etapa, digamos, de sentires místicos, también está presente ahí, en toda esa concepción de la muestra", sumó.

Lo que percibo al mirar hacia atrás es siempre una búsqueda, es siempre estar indagando, de forma interior principalmente, en lo que me lleva a producir arte Lo que percibo al mirar hacia atrás es siempre una búsqueda, es siempre estar indagando, de forma interior principalmente, en lo que me lleva a producir arte

Esta búsqueda no es solo matérica, estilística o temática, sino que tiene profundas raíces filosóficas y espirituales. Tejada cuestiona el origen de la obra, su existencia material y su propósito. "Tiene que ver un poco con la conciencia, podría decirse, desde dónde surge una obra y lo que le da lugar a la existencia material. En eso he estado haciendo bastante hincapié estos últimos años, y con estas obras he materializado más visiblemente toda esa búsqueda filosófica, del por qué estoy haciendo arte, de cuál es el objetivo, si hay algún sentido, un propósito en ello", compartió quien desea que, más allá de sus propios planteos y reflexiones, el espectador "complete" su obra.

"Me agrada que no esté limitado, que cada uno tenga su viaje, su experiencia personal de enriquecimiento frente a lo que ve... Espero que siempre sea de enriquecimiento para su vida, para su sentir también", dijo.

Proyectos en marcha

Mientras se prepara para la inauguración, Eduardo Tejada ya tiene la mirada puesta en lo que sigue. Actualmente continúa trabajando en su serie fantástica con el objetivo de concretar una exposición individual dedicada exclusivamente a esta faceta de su obra, considerando posibles locaciones en Buenos Aires o San Juan. Además, mantiene su labor de realizar obras por encargo, una modalidad que le resulta significativa y gratificante.

La cita en el Chalet Cantoni

Artista: Eduardo Tejada

Título de la exposición: "Mímesis para lo Invisible"

Curadora: Sofía Manrique

Lugar: Chalet Cantoni

Inauguración: jueves 7 de mayo a las 20:00 h

Entrada: gratuita

Vigencia: aproximadamente un mes, hasta principios de junio