Agenda Cultural de San Juan: un buen domingo de arte y espectáculos

MÚSICA
Alejandro Ontiveros. A las 13:00 h en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro, Rawson)
La peña de los Illanes. Con Vivencias de Cuyo, Ernesto Villavicencio, Ballet Nuevo Arte, Carlota de Belaustegui, Fabricio Carbajal, Gloria del Monte, Los Illanes. A las 13:00 h en Unión Vecinal Domingo Krause, Rawson. Entrada $10.000
Diego Villegas. A las 13:00 h en Estancia La Paz (Angaco) Reservas 2644845677
Luciano Pereyra. A las 22:00 h en Teatro del Bicentenario. Entradas en ticketek
Ana Paroldi y Cristian Ramos. A las 22:00 h en 1592 (Av. Libertador San Martín 1592 oeste)
Pame y Diego. A las 22:00 h en Bem Brasil (Av. Rioja 50 norte)
La misa de Omega. A las 00:00 en ex Mankewe (Av. Guillermo Rawson 450 sur)
La Roca callejera. A las 00:30 h en Pío Baroja (Av. Libertador San Martín 1525 oeste)
ENCUENTROS
San Juan Geek Collection. Exposición de miniaturas, vehículos, figuras de acción, juguetes vintage, dioramas. De 16:00 a 21:00 h en Centro Cultural Estación San Martín. Gratis.
FERIAS
XXXI Feria Internacional de Artesanías. Desde hoy al 10 de mayo, en el Costanera Complejo Ferial (Chimbas). Horario: De 16 a 22 h. Entrada General: $4.000. Jubilados: lunes a jueves, gratis; y viernes, sábados y domingos, $2.000. Niños: gratis hasta los 10 años. Estacionamiento gratuito dentro del predio.
Feria Manija. Fanzines, ilustraciones, juguetes retro, antigüedades, etc. De 16:00 a 20:00 h en Plaza Ejército Argentino (Urquiza y Juan Jufré)
Circuito de Artesanos y Manualistas. De 17:00 a 21:00 h, en Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre). Gratis
Feria de artesanos y emprendedores. De 17:00 a 21:00 h n el Parque de Rivadavia. Gratis.
DANZA
Rawson Danza. De 12:00 a 19:00 h en Predio Gaucho José Dolores (Ramón Franco entre calles 4 y 5).
Partituras en movimiento. Con música en vivo, con Instituto Copelia y Ensamble Barroco. A las 19:00 h en Chalet Cantoni (Av. Libertador 3339 oeste)
TEATRO
Leven Anclas. Teatro para toda la familia. A las 18:00 h en Espacio Teatral TES (Juan B. Justo 335 sur). Entradas en entradaweb
Idem. Unipersonal de Lucas Sollazzo. A las 20:00 h en Cooperativa Teatro de Arte (O'Higgins 501 este)
Juntos pero agotados. Con Opi Vidal y Alf Ravazzani. Comedia. A las 20:00 h en Sala Z (Maipú antes de Pedro Echagüe) Entradas en passline y boletería
Paren la mano Circus. A las 19:00 h en Teatro Sarmiento. Entradas en tuentrada.com
EXPOSICIONES
Museo Franklin Rawson. Sala 1: Argentina y Calavera #3, de Mondongo. Sala 2: Max Gómez Canle. Sala 3: Eduardo Esquivel. Foyer: Entre la luz y la memoria (muestra fotográfica). Además, visitas: martes a domingo de 12:00 a 20:00 h. Visitas guiadas espontáneas de 13:00 a 20:00 h. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.
Momentos en un camino espiritual. Muestra de Isabel Fernández. En el Salón Parroquial Mons. Francisco Enrique (parroquia de Santa Lucía, frente a la plaza departamental). Gratis
Vibraciones Visuales, de Azul Fernández. Mi mundo en colores, Nely Olmos. Academia de Arte, de Javier Gallardo. En Sala de Exposiciones Mario Pérez, Complejo La Superiora (Superiora y Conector Sur, Rawson) Gratis
Lo que insiste, Lo que persiste. Muestra artística. Participan: Adriana Miranda, Jesús Ortiz, Nelson Cuello, Valeria Díaz, Macarena Ruíz, Oieni, Simón Simón, Sofía Manrique, Eugenia García Tesaka, Yuliana Balmaceda y Duilio Tapia. Chalet Cantoni Casa Cultural (Av. Libertador San Martín 3339 oeste). Entrada libre y gratuita
Terremoto de 1944: Memoria, Respeto y Homenaje. Exposición de fotografías. Museo de la Historia Urbana (Parque de Mayo). Entradas: Sanjuaninos $500, argentinos $1000 y extranjeros $2000. Jubilados y niños, gratis.
Teatro del Bicentenario. A las 16:00 h, visita pública al ensayo de Mujeres Argentinas (Reservas al 2646018626). Visitas guiadas, lunes a sábado, 10:30, 18 y 19 h. Domingo 18 h (visita exprés). Visitas gratuitas y sin reserva previa. Horario de atención: de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00; y domingos de 17:00 a 19:00 Gratis. Informes al teléfono 4276438 (interno 134) Las Heras 530 sur.
Centro Ambiental Anchipurac. (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Informes: 2644791840, [email protected], instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840
Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410