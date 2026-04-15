    • 15 de abril de 2026 - 20:11

    5° edición de la Expo Geek: el mágico universo del coleccionismo regresa a San Juan

    La muestra incluirá un especial de Dragon Ball, con dioramas y piezas únicas. Será en la Estación San Martín, los próximos 2 y 3 de mayo.

    La Expo Geek de mayo tendrá como gran protagonista a Goku y todo su multiverso.&nbsp;

    La Expo Geek de mayo tendrá como gran protagonista a Goku y todo su multiverso. 

    Foto:

    Por Estela Ruiz M.

    La pasión por el coleccionismo vuelve a ser protagonista en la provincia. Los próximos 2 y 3 de mayo, el Centro Cultural Estación San Martín abrirá sus puertas para recibir la quinta edición de la Expo Geek - San Juan Geek Collection-, un encuentro que reúne tesoros de la cultura pop y piezas históricas únicas.

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    Esta entrega promete ser un hito para la organización, ya que por segunda vez en su historia han decidido implementar una temática central que atraviese toda la muestra. Tras el éxito de los Transformers en la edición anterior, esta vez el foco estará puesto en la obra de Akira Toriyama. Según explica Nelson Gómez, uno de los organizadores del evento: "En esta edición se decidió que la temática iba a ser de Dragon Ball, se hace una muestra grande donde todos los expositores pueden participar, independientemente de la muestra que vaya a exponer cada uno".

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    Goku, la gran estrella de la exposición que tendrá lugar en la Estación San Martín

    Goku, la gran estrella de la exposición que tendrá lugar en la Estación San Martín

    La 5° Expo Geek: Un Tributo a Dragon Ball y el Coleccionismo

    La exposición contará con la presencia de más de 30 expositores locales y de otras provincias, quienes no solo aportarán a la temática central con dioramas y escenas de la serie animada, sino que también exhibirán sus colecciones privadas. El espectro es sumamente amplio, reflejando la diversidad del grupo. "El grupo abarca todo lo que es el coleccionismo. Va a haber gente de numismática, gente que colecciona monedas, autos a escala, figuras, muñecos... hay de todo", detalla Nelson.

    Además de los guerreros Z, los asistentes podrán disfrutar de un sector dedicado a las Barbies, muñecas de porcelana y bebotes. En este espacio, se ofrecerá una charla técnica sobre la restauración de estas piezas, una actividad que busca incentivar a nuevos aficionados. Para los organizadores —Nelson Gómez, Edgar Farías y Federico Ortiz, con el apoyo de Luis Fracapani—, el objetivo principal sigue siendo el crecimiento de la comunidad sanjuanina.

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    El público encontrará una importante variedad de coleccionistas en la 5° Expo Geek

    El público encontrará una importante variedad de coleccionistas en la 5° Expo Geek

    "Lo bueno de cada expo es que siempre se trata de incentivar a la gente a que se anime, porque hay muchos coleccionistas que a lo mejor no se animan a mostrarse o a pertenecer a un grupo", comentó Gómez, destacando que el grupo mantiene sus puertas abiertas para quienes deseen sumarse, incluso a esta edición.

    A diferencia del encuentro de noviembre, esta edición estará enfocada exclusivamente en la exhibición, permitiendo a los visitantes apreciar el nivel de detalle y el valor histórico de las piezas sin las distracciones de la feria comercial.

    Datos de la Expo Geek

    5° Edición San Juan Geek Collection

    • Días: 2 y 3 de mayo

    • Hora: 16 a 21 h

    • Lugar: Centro Cultural Estación San Martín (San Juan)

    • Temática Central: Dragon Ball

    • Entrada: libre y gratuita

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