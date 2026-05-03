Mirá cómo estará el tiempo este domingo 3 de mayo en San Juan

Este domingo 3 de mayo se presenta con condiciones estables en San Juan, de acuerdo con el informe difundido por el Servicio Meteorológico Nacional. La jornada comenzará con cielo despejado durante la mañana, mientras que hacia la tarde se espera nubosidad variable. Por la noche, el cielo estará nublado.

En cuanto a las temperaturas, se prevé una mínima de 6°C y una máxima que alcanzará los 23°C, con registros de alrededor de 10°C en las primeras horas del día, 20°C por la tarde y un descenso a 15°C durante la noche.

El viento será protagonista en la tarde, con velocidades que oscilarán entre los 42 y 50 km/h provenientes del sector sureste. Con el correr de las horas, disminuirá su intensidad.

Pronóstico del tiempo en San Juan: image Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.