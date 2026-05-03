Expo San Juan 2026: la minería como motor de futuro para el país

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La cuenta regresiva para la Expo San Juan 2026 ya está en marcha, y con ella crece la expectativa en torno a uno de los eventos más relevantes del calendario productivo argentino. Del 6 al 8 de mayo, el Estadio del Bicentenario será el escenario donde confluirán empresas líderes, inversores, proveedores, funcionarios y delegaciones internacionales, en una convocatoria que reafirma el papel de San Juan como epicentro de la minería nacional.

No se trata simplemente de una exposición más. La propuesta apunta a mucho más: tres jornadas intensas de negocios, debates técnicos y construcción de una agenda estratégica orientada a definir el futuro del sector. En un contexto global donde la demanda de minerales se incrementa sostenidamente -impulsada por la transición energética, la tecnología y la industria-, la minería adquiere un peso cada vez más determinante en la economía argentina.

La apertura, prevista para el miércoles 6 de mayo, marcará el tono del evento con la inauguración oficial y la denominada "Noche de los Cascos", un reconocimiento simbólico y necesario a los trabajadores mineros. Este espacio no solo pondrá en valor el rol humano dentro de la actividad, sino que también funcionará como punto de encuentro entre autoridades y empresarios, fortaleciendo vínculos institucionales.

El jueves 7, en el marco del Día de la Minería, se desarrollará una agenda cargada de contenido político y sectorial. Actos protocolares, paneles de análisis y, especialmente, el lanzamiento de la Mesa Federal Minera -con participación de gobernadores y referentes clave- anticipan un debate de fondo sobre el rumbo de la actividad en el país. Este espacio puede convertirse en una herramienta decisiva para coordinar políticas, atraer inversiones y consolidar reglas de juego claras.

El cierre, el viernes 8, estará enfocado en lo técnico y formativo, con jornadas de Ingeniería de Minas y Geología aplicada, el Foro de Perforistas y la competencia "24 horas de ingenio en la minería". Esta última, con su impronta educativa, refleja la necesidad de formar nuevas generaciones preparadas para los desafíos de una industria en constante evolución.