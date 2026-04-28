Banco San Juan lanza su nueva propuesta de Seguros Corporativos para Empresas, Agro y Minería

Banco San Juan presentó su nueva propuesta de Seguros Corporativos para Empresas , una iniciativa diseñada para brindar soluciones ágiles, confiables y adaptadas a las necesidades del entramado productivo de la provincia.

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La propuesta busca acompañar el crecimiento de empresas de distintos sectores , incluyendo industria, servicios, minería y agro, ofreciendo herramientas para proteger la actividad productiva y fortalecer el desarrollo económico regional.

La nueva oferta incluye una amplia gama de coberturas, entre las que se destacan:

* Seguro de Riesgos del Trabajo (ART)

* Seguro para flotas de vehículos

* Seguro todo riesgo operativo

* Seguro de responsabilidad civil, D&O y E&O

* Seguro de crédito

* Seguros para el Agro

Las coberturas cuentan con el respaldo de aseguradoras líderes del mercado, combinando experiencia técnica y el acompañamiento cercano que caracteriza a Banco San Juan en su relación con las empresas y productores de la provincia.

Los interesados pueden acercarse a su Centro de Negocios o contactar a su Oficial de Negocios para conocer las coberturas disponibles y recibir asesoramiento personalizado. También pueden obtener más información ingresando en: https://www.bancosanjuan.com/empresas/seguros

“Sabemos que detrás de cada empresa y cada productor hay inversión, trabajo y desarrollo regional. Con esta propuesta buscamos acompañarlos con soluciones que protejan su actividad y les permitan seguir creciendo”, expresaron desde la entidad.

Con esta iniciativa, Banco San Juan refuerza su compromiso con el desarrollo productivo de la provincia y con el acompañamiento de las empresas y productores que impulsan su crecimiento.