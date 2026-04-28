Banco San Juan lanza su nueva propuesta de Seguros Corporativos para Empresas, Agro y Minería

Banco San Juan presentó su nueva propuesta de Seguros Corporativos para Empresas, una iniciativa diseñada para brindar soluciones ágiles, confiables y adaptadas a las necesidades del entramado productivo de la provincia.
Una solución integral para acompañar el crecimiento del sector productivo y de las economías regionales.
Banco San Juan presentó su nueva propuesta de Seguros Corporativos para Empresas, una iniciativa diseñada para brindar soluciones ágiles, confiables y adaptadas a las necesidades del entramado productivo de la provincia.
La propuesta busca acompañar el crecimiento de empresas de distintos sectores, incluyendo industria, servicios, minería y agro, ofreciendo herramientas para proteger la actividad productiva y fortalecer el desarrollo económico regional.
La nueva oferta incluye una amplia gama de coberturas, entre las que se destacan:
* Seguro de Riesgos del Trabajo (ART)
* Seguro de caución
* Seguro para flotas de vehículos
* Seguro todo riesgo operativo
* Seguro de responsabilidad civil, D&O y E&O
* Seguro de crédito
* Seguros para el Agro
Las coberturas cuentan con el respaldo de aseguradoras líderes del mercado, combinando experiencia técnica y el acompañamiento cercano que caracteriza a Banco San Juan en su relación con las empresas y productores de la provincia.
Los interesados pueden acercarse a su Centro de Negocios o contactar a su Oficial de Negocios para conocer las coberturas disponibles y recibir asesoramiento personalizado. También pueden obtener más información ingresando en: https://www.bancosanjuan.com/empresas/seguros
“Sabemos que detrás de cada empresa y cada productor hay inversión, trabajo y desarrollo regional. Con esta propuesta buscamos acompañarlos con soluciones que protejan su actividad y les permitan seguir creciendo”, expresaron desde la entidad.
Con esta iniciativa, Banco San Juan refuerza su compromiso con el desarrollo productivo de la provincia y con el acompañamiento de las empresas y productores que impulsan su crecimiento.