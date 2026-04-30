En San Juan: con una inversión de 4 millones de dólares abrió sus puertas un nuevo laboratorio minero

San Juan consolida su posición estratégica en la industria extractiva nacional. Este miércoles, la empresa Lenor inauguraró formalmente su primer laboratorio minero en la provincia, una apuesta que demandó una inversión inicial de 4 millones de dólares y que promete transformar la logística de análisis técnico para los proyectos de toda la cordillera.

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Ubicado en un punto clave del departamento Chimbas (s obre la colectora de Ruta 40 , a metros de Callejón Blanco), el predio de 7,5 hectáreas cuenta con 2.000 metros cuadrados cubiertos. Desde allí, la compañía busca cubrir una demanda crítica: evitar que las muestras mineras deban ser enviadas al exterior, reduciendo drásticamente costos y tiempos de espera para las operadoras. Este laboratorio brindará servicios de geoquímica, metalurgia y calibraciones, apostando al desarrollo del cobre y la mano de obra local.

El nuevo laboratorio minero en San Juan se encuentro en el departamento Chimbas.

Lenor nació en 1999 con apenas cinco personas y hoy emplea a más de 800 profesionales en 13 países. Pese a su expansión internacional, mantiene su esencia de capitales nacionales. 'El mundo necesita del cobre argentino por el avance de la inteligencia artificial y la electromovilidad. Creemos que esto no tiene vuelta atrás, independientemente del color político del gobierno de turno', explicó Julio Made, fundador y CEO de Lenor.

La elección de San Juan no fue azarosa: "San Juan es claramente la capital minera del país. Es fundamental estar donde la minería nos necesita. Instalarse aquí es una forma de exportar servicios sanjuaninos al resto de las provincias cordilleranas', dijo Made.

laboratorio2 El nuevo laboratorio en San Juan trabajará en la etapa de exploración y explotación minera.

Servicios integrales: De la piedra al cuidado ambiental

El laboratorio no se limitará únicamente al análisis de minerales. Su oferta es multidisciplinaria e incluye:

Geoquímica y Metalurgia: ensayos específicos para las etapas de exploración (concentración de metales) y explotación.

ensayos específicos para las etapas de exploración (concentración de metales) y explotación. Laboratorio de Calibraciones: lenor posee el mayor número de acreditaciones en magnitudes del país, servicio vital para proveedores mineros.

lenor posee el mayor número de acreditaciones en magnitudes del país, servicio vital para proveedores mineros. Inspección Industrial: control de grúas, maquinaria vial, seguridad en altura y tanques a presión.

control de grúas, maquinaria vial, seguridad en altura y tanques a presión. Gestión Ambiental: monitoreo de efluentes líquidos, sólidos y gaseosos para garantizar la convivencia con el sector agropecuario y la comunidad.

‘Vamos a trabajar también en el cuidado del medio ambiente, ya que es muy importante proteger la provincia, proteger su producción agropecuaria y proteger a su gente. Con una minería responsable San Juan va a tener un despegue económico muy importante’, sostuvo Made.

image El nuevo laboratorio minero en San Juan está completamente equipado para comenzar a trabajar.

Talento local y compromiso social

La puesta en marcha del laboratorio generará inicialmente 20 puestos de trabajo directos, ocupados íntegramente por profesionales sanjuaninos que ya se encuentran trabajando desde septiembre. Además, la empresa selló un convenio con la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) para nutrir su equipo técnico de forma permanente.

Fiel a su trayectoria, la firma replicará en la provincia su costado social. A través de Academia Lenor, brindará capacitación gratuita y certificación para pequeños emprendedores y poblaciones vulnerables. 'Queremos ayudar a que quienes fabrican juguetes, alimentos o textiles en sus casas puedan cumplir con las normas técnicas e insertarse legalmente en el mercado', señala Made, confirmando que buscarán replicar con Cáritas San Juan los convenios que ya mantienen a nivel nacional.

Detalles clave del laboratorio minero