Turismo Nacional en el Villicum: Recta final para los preparativos

Llega el Turismo Nacional y El Villicum se prepara para la actividad que se concentrará en dos días: Sábado y domingo. Las entradas siguen a la venta.

Competitivo. El Turismo Nacional entrega carreras más que parejas en las dos categorías y se verán en el Villlicum.

El Turismo Nacional llegará al Circuito San Juan Villicum este fin de semana por séptima vez en su historia, desde el año 2019 que fue su primera participación con la Clase 2 y Clase 3, con victorias de Ever Franetovich en la división menor y José Manuel Urcera en la división mayor.

La página oficial de la categoría dio a conocer el cronograma oficial del fin de semana, con actividad tanto sábado 2 como domingo 3 de mayo.

El sábado 2 de mayo se pondrán en marcha los motores con el primer entrenamiento de la clase mayor a las 8:40, mientras que la divisional menor tendrá su primera salida a pista a las 9:50. Habrá una segunda tanda de ensayos para ambas divisionales, desde las 11:00 para la clase 3 y a las 12:00 saldrá nuevamente la clase 2.

Las tandas destacadas del sábado serán las clasificaciones, vale recordar que la clase 3 realiza una sola clasificación que se realizará a las 16:05. Por su parte la clase menor tendrá una tanda clasificatoria a partir de las 15:10 y la segunda se será desde las 17:20, cerrando la actividad del día.

El domingo se correrán las seis series, en continuado, comenzando con las baterías de clase 2 a partir de las 9:10, abriendo la mañana con la primera, a las 9:35 la segunda y a las 10:05 la tercera.