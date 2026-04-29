Turismo Nacional en el Villicum: Recta final para los preparativos

El Turismo Nacional llegará al Circuito San Juan Villicum este fin de semana por séptima vez en su historia, desde el año 2019 que fue su primera participación con la Clase 2 y Clase 3, con victorias de Ever Franetovich en la división menor y José Manuel Urcera en la división mayor.
La página oficial de la categoría dio a conocer el cronograma oficial del fin de semana, con actividad tanto sábado 2 como domingo 3 de mayo.
El sábado 2 de mayo se pondrán en marcha los motores con el primer entrenamiento de la clase mayor a las 8:40, mientras que la divisional menor tendrá su primera salida a pista a las 9:50. Habrá una segunda tanda de ensayos para ambas divisionales, desde las 11:00 para la clase 3 y a las 12:00 saldrá nuevamente la clase 2.
Las tandas destacadas del sábado serán las clasificaciones, vale recordar que la clase 3 realiza una sola clasificación que se realizará a las 16:05. Por su parte la clase menor tendrá una tanda clasificatoria a partir de las 15:10 y la segunda se será desde las 17:20, cerrando la actividad del día.
El domingo se correrán las seis series, en continuado, comenzando con las baterías de clase 2 a partir de las 9:10, abriendo la mañana con la primera, a las 9:35 la segunda y a las 10:05 la tercera.
AGENDA DEL TN
Sábado 02-05
1° entrenamiento Clase 3 - Grupo B - 08.40 a 09.10
1° entrenamiento Clase 3 - Grupo A - 09:15 a 09:45
1° entrenamiento Clase 2 - Grupo B - 09.50 a 10.20
1° entrenamiento Clase 2 - Grupo A - 10.25 a 10.55
2° entrenamiento Clase 3 - Grupo B - 11.00 a 11.25
2° entrenamiento Clase 3 - Grupo A - 11.30 a 11.55
2° entrenamiento Clase 2 - Grupo B - 12.00 a 12.25
2° entrenamiento Clase 2 - Grupo A - 12.30 a 12.55
1° clasificación Clase 2 - Grupo A - 15.10 a 15.20
1° clasificación Clase 2 - Grupo B - 15.25 a 15.35
1° clasificación Clase 2 - Grupo C - 15.40 a 15.50
1° clasificación Clase 3 - Grupo A - 16.10 a 16.20
1° clasificación Clase 3 - Grupo B - 16.25 a 16.35
1° clasificación Clase 3 - Grupo C - 16.40 a 16.50
2° clasificación Clase 2 - Grupo A - 17.20 a 17.30
2° clasificación Clase 2 - Grupo B - 17.35 a 17.45
2° clasificación Clase 2 - Grupo C - 17.50 a 18.00
Domingo 03-05
1° serie Clase 2 - 09:10 (5 vueltas)
2° serie Clase 2 - 09:35 (5 vueltas)
3° serie Clase 2 - 10:05 (5 vueltas)
1° serie Clase 3 - 11:20 (5 vueltas)
2° serie Clase 3 - 11:45 (5 vueltas)
3° serie Clase 3 - 12:10 (5 vueltas)
Final Clase 2 - 12:55 (15 vueltas o 35 minutos)
Final Clase 3 - 14:05 (18 vueltas o 40 minutos)
VENTA DE ENTRADAS
Las entradas ya se encuentran disponibles en el sitio autoentrada.com y serán válidas para ambas jornadas. Los valores establecidos son de $15.000 para las tribunas generales y $40.000 para el sector de boxes.