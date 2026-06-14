Atlético Minero escribió su página más gloriosa en el fútbol de San Juan

El equipo Minero, con un gol de Nicolás Córdoba, venció por 1-0 a Sportivo 9 de Julio y es campeón del Torneo Apertura.

Delirio. Atlético Minero hizo historia en la cancha de Trinidad. Venció a 9 de Julio y se quedó con el Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina.

Una página gloriosa en una corta pero rica historia. Una tarde inolvidable para ese sueño que se hizo club de la mano de la actividad minera. Y así quedará escrito: que un 14 de junio de 2026, Atlético Minero se coronó campeón del Apertura de la Liga Sanjuanina en Primera División.

Un domingo para el recuerdo porque no pasó tanto desde que nació Minero y este primer semestre del año, terminó en cuelta olímpica. Le costó ganarle a tremendo corazón de Sportivo 9 de Julio. Lo hizo con un gol de Nico Córdoba, uno que vivió una revancha especial, para festejar el primer título grande de una institución que apunta lejos.

La final en Trinidad tuvo lo que tenía que tener. Buen marco, apoyo mayoritario para los del Este que coparon el sector Sur del Barrio Atlético y el incondicional respaldo de los Mineros que le pusieron su color a la definición.

De arranque, con Terrero sutil y rápido, Minero manejó mejor la pelota. Tuvo unos primeros 15' de muy buena circulación, de juego asociado pero sin peso ofensivo. Aún así, Carlos Méndez y Agustín Torres intentaron de media distancia pero no alcanzaron a inquietar al arquero Olivera. 9 de Julio empezó a hacer pie en el medio con el laburo de Camargo y de Valentín Torres y con eso, la primera parte de la final entró en el terreno del roce, de mucho corte. A los 17' Méndez conectó de cabeza para Minero pero su remate se fue elevado. Era una de las pocas llegadas de la primera parte.

En el complemento, el trámite no cambió demasiado pero 9 de Julio se adelantó un poco más como para buscar el título. Fernández y Martiní buscaron por todos lados, pero jamás les llegó una clara. Carucha tuvo una cerca en un tiro libre que buscó su cabeza en el área y el anticipo se le fue arriba del travesaño. Parecía que no se sacaban ventajas, pero un centro desde la derecha que no despejó bien el fondo de 9 de Julio, dejó la pelota en el vértice del área y Nico Córdoba la peleó, giró y le dio. Casi con lo justo pero la pelota le picó antes a Olivera y lo dejó mirando como se metía en el arco mansamente. Era el gol del campeonato para un Atlético Minero que se armó para eso y lo quería como fuera.