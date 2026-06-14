Atlético Minero escribió su página más gloriosa en el fútbol de San Juan

Una página gloriosa en una corta pero rica historia. Una tarde inolvidable para ese sueño que se hizo club de la mano de la actividad minera. Y así quedará escrito: que un 14 de junio de 2026, Atlético Minero se coronó campeón del Apertura de la Liga Sanjuanina en Primera División.
Un domingo para el recuerdo porque no pasó tanto desde que nació Minero y este primer semestre del año, terminó en cuelta olímpica. Le costó ganarle a tremendo corazón de Sportivo 9 de Julio. Lo hizo con un gol de Nico Córdoba, uno que vivió una revancha especial, para festejar el primer título grande de una institución que apunta lejos.
La final en Trinidad tuvo lo que tenía que tener. Buen marco, apoyo mayoritario para los del Este que coparon el sector Sur del Barrio Atlético y el incondicional respaldo de los Mineros que le pusieron su color a la definición.
De arranque, con Terrero sutil y rápido, Minero manejó mejor la pelota. Tuvo unos primeros 15' de muy buena circulación, de juego asociado pero sin peso ofensivo. Aún así, Carlos Méndez y Agustín Torres intentaron de media distancia pero no alcanzaron a inquietar al arquero Olivera. 9 de Julio empezó a hacer pie en el medio con el laburo de Camargo y de Valentín Torres y con eso, la primera parte de la final entró en el terreno del roce, de mucho corte. A los 17' Méndez conectó de cabeza para Minero pero su remate se fue elevado. Era una de las pocas llegadas de la primera parte.
En el complemento, el trámite no cambió demasiado pero 9 de Julio se adelantó un poco más como para buscar el título. Fernández y Martiní buscaron por todos lados, pero jamás les llegó una clara. Carucha tuvo una cerca en un tiro libre que buscó su cabeza en el área y el anticipo se le fue arriba del travesaño. Parecía que no se sacaban ventajas, pero un centro desde la derecha que no despejó bien el fondo de 9 de Julio, dejó la pelota en el vértice del área y Nico Córdoba la peleó, giró y le dio. Casi con lo justo pero la pelota le picó antes a Olivera y lo dejó mirando como se metía en el arco mansamente. Era el gol del campeonato para un Atlético Minero que se armó para eso y lo quería como fuera.
El tramo final del partido se tiñó de dramatismo. 9 de Julio se soltó, se abrió y se le fue encima a Minero. La defensa bancó todo, ni hablar del arquero Sebastián Dominguez que tuvo un par de tapadas milagrosas. Una, la más clara y dramática, ante el capitán Alan Salinas que agarró de volea un centro que cayó al segundo palo.
El tiempo se hizo aliado de Minero. La desesperación lo condenó a 9 de Julio en la recta definitiva de la final. No hubo tiempo para más. El flamante campeón hacía historia. Con un proyecto que se armó para buscar eso, Atlético Minero festejó su primera corona grande en San Juan y va por más... Justo en el año del boom de la actividad minera en estas tierras, el fútbol no podía quedarse afuera.
SINTESIS
MINERO 1
Sebastián Domínguez; Luis Argumoza, Martin Arce, Hernán Vega, Nicolás Córdoba; Pedro Terrero, Facundo Gil, Gastón Videla y Carlos Clavel; Agustín Torres y Carlos Méndez. DT: Ernesto Fullana.
9 DE JULIO 0
Agustín Olivera; José Femenía, Alan Salinas, Rodrigo Ozán, Franco Leyes; Valentín Torres, Nicolás Camargo, Mario Rebeco; Leandro Leiva, Carlos Fernández y Victorio Martiní. DT: Carlos Biasotti.
Goles: ST, 36m. Córdoba (M).
Cambios: En 9 de Julio ingresaron Martino Ozán, Lisandro Casciaro y Tiago Casciaro. En Minero, Francisco Salinas y Gonzalo Olmos.
Arbitro: Rubén Riveros.
Estadio: Trinidad.