TN Clase 2: Grippo, Canela y Balerini fueron los ganadores de las series

El séptimo compromiso de TN Clase 2 concluyó en la tarde sabatina con las tres series, cuyos resultados definieron los puestos para conformar la grilla de largada de la final que se realizará este domingo en el autódromo San Juan – Villicum .

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El representante santacruceño de El Calafate, Pedro Grippo (Toyota) consiguió sobre los últimos metros recuperarse de una mala salida que lo relegó un par de posiciones y superó al chubutense de Rada Tilly, Renzo Blotta (Peugeot), quien este se exigió en el frenaje de la primera curva cuando afrontaban la última vuelta y tras recorrer varios metros a la par.

Grippo completó la competencia tras 9m34s715 y aventajó por 0s556 a Blotta; a más de dos segundos terminó el salteño Francisco Coltrinari (Peugeot) quien mantuvo un duelo con Valentino Quatrocchi (Toyota). Detrás culminaron Santiago Robledo (Toyota), Thiago Ferrari (Ford), Ignacio Grippo (Toyota), Franco Bodratto Mionetto (Peugeot) y Sergio Fernández (Peugeot).

Contundente victoria selló el rafaelino Juan Ignacio Canela (Toyota) en la segunda serie de la divisional, tras mantener una férrea disputa -roce incluido- con el entrerriano Exequiel Bastidas (Toyota), logrando cumplir los cinco giros en 10m40s493 debido a una neutralización con Auto de Seguridad por un despiste del debutante Nahuel Della Santina (Toyota) en el primer paso.

Finalmente con el Peugeot, el santafesino Santino Balerini fue implacable en las cinco vueltas de la tercera y última serie, las cuales completó en 9m31s563 siendo así el mejor de las tres desarrolladas, al demostrar el buen andar en la pista cuyana en donde superó al santacruceño Pablo Collazo (Toyota) por 2s640, quien intentó vanamente acortar la brecha.

Este domingo, la carrera final se disputará a la hora 9:05 sobre un recorrido de 15 vueltas o 35 minutos de tiempo máximo, con Balerini y Grippo compartiendo la primera fila.

TN CLASE 3

Ever Franetovich (Ford Focus) resultó el contundente ganador de la tercera y última serie del TN Clase 3 en el Circuito Internacional “San Juan Villicum”, donde la categoría comparte escenario con el Turismo Carretera. El piloto del GC Competición completará la 1ª fila de la Final de la 7ª fecha del Campeonato 2026, que tendrá al Toyota Corolla de Lucas Vicino largando desde la “pole position”.

La Final de la Clase 3 en en el trazado sanjuanino de 4.254 metros está prevista para las 9:55 del domingo y tendrá una duración de 18 vueltas ó 40 minutos. Agustín Canapino (Chevrolet Cruze) y Ever Franetovich (Ford Focus) conformarán la 1ª fila, mientras que Jorge Barrio (Chevrolet Cruze) y Facundo Ardusso (Toyota Corolla) partirán desde la 2ª.