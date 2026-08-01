Desafío de Las Estrellas de TC: Lambiris y De Benedictis dominaron los entrenamientos

El Turismo Carretera desembarcó en San Juan para disputar la novena fecha correspondiente al campeonato 2026 en el autódromo El Villicum, en el marco de la décima edición del Desafío de las Estrellas. Luego de lo que fue el primer ensayo, la categoría disputó el segundo y último entrenamiento en el trazado sanjuanino. Mauricio Lambiris marcó un tiempo de 1:41.322 para ser la referencia al mando de su Ford Mustang atendido por el Gurí Martínez Competición, con el que fue puesto 3° en la primera práctica.

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El "Desafío de Las Estrellas" del TC empieza con el ruido en el Circuito San Juan Villicum

Emiliano Spataro, quien culminó vigésimosegundo en el ensayo inicial, aceleró su Ford Mustang y fue el escolta con una diferencia de +0.136 tras dominar gran parte de la salida a pista. Por su parte, Valentín Aguirre completó el tercer puesto a +0.152 del puntero con su Chevrolet Camaro.

En la mañana del sábado, los pilotos salieron a pista para disputar el primer entrenamiento, donde Juan Bautista De Benedictis fue la gran referencia.

El piloto de 39 años lideró este ensayo inicial tras marcar un tiempo de 1:41.329. Sus escoltas fueron Luis José Di Palpa, que quedó a tan solo 127 milésimas, y Mauricio Lambiris, quien se ubicó tercero a 222 milésimas del líder.

Quien no comenzó bien la jornada fue Jonatan Castellano, líder del campeonato y dueño de la bolilla N°53 que lo relegó a la última posición de largada. El "Pinchito" sufrió un percance: luego de una parada en boxes para practicar la recarga de combustible, el Dodge Challenger comenzó a sufrir la pérdida del mismo, desparramándolo por toda la trazada.

GRILLA CON CAMBIOS

El Turismo Carretera llevó a cabo este sábado dos entrenamientos en la previa a lo que será el "Desafío de las Estrellas" de este domingo en El Villicum. Una vez terminada la actividad, la categoría anunció cambios en la grilla de partida por dos protagonistas que cambiaron motor.

Los dos protagonistas que cambiaron el motor de cara a la carrera del domingo fueron Jeremías Scialchi y Nicolás Moscardini. Por este motivo, cambió la grilla de partida para el "Desafío de las Estrellas".

TC PISTA

Bautista Damiani se adjudicó el primer tiempo de la novena clasificación de TC Pista en el autódromo San Juan – Villicum, al concretar con el Chevrolet de Canning Motorsports una vuelta de 1m43s405 (a 148,101 Km/h.) para cubrir los 4.254 metros momentos antes que una falla en el motor lo obligara a detenerse en la recta opuesta y ser remolcado a boxes para un chequeo y evaluación de qué pieza afectó el andar de la unidad.

El piloto bonaerense fue escoltado por Felipe Bernasconi a 49 milésimas, seguidos ellos por Gabriel Gandulia a 0s081. Posteriormente quedaron Juan Sebastián Gallo, Faustino Cifré, Ian Reutemann, Luciano Cotignola, Benjamín Antón, Benjamín Ochoa y Nicanor Santilli Pazos, en una ajustada sesión cronometrada que los ordenó en el Top10.