Definiciones en la Copa Scott de MTB en el duro circuito de La Mina de XCO

Este domingo, desde las 9, última fecha de la exigente Copa Scott de MTB que pone a prueba a todos los bikers.

Imponente. La Copa Scott cerrará este domingo su edición con la última prueba de XCO en el circuito La Mina.

Será un domingo de MTB del mejor. Con un circuito impresionante para la modalidad XCO como lo es el Circuito La Mina. Con la presencia de las 19 categorías, repartidas en cuatro mangas, la Copa Scott le pondrá punto final a su campeonato con una sensacional competencia.

A partir de las 9 comenzará la actividad con el lanzamiento de la Primera Manga, que estará reservada para las primeras 8 categorías que recorrerán el Circuito Corto de La Mina. Serán dos vueltas para Master D1, Master D2, Master E y Promocionales Damas. Mientras que tres vueltas tendrán que recorrer Promocionales A, B y C Varones, Damas Competitivas C, Menores y Master C2.

Luego llegará la Segunda Manga que tendrá tres vueltas a La Mina para las categorías Cadetes, Damas Competitivas y Master C1.

En la Tercera Manga y ahora ya con cuatro vueltas a La Mina, partirán a continuación las categorías E Bike, Master A, Master B1 y Master B2. Y finalmente en el plato fuerte de este domingo, en la Cuarta Manga estarán los de las categorías Junior, Elite, ProA y ProB.