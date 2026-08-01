    • 1 de agosto de 2026 - 13:55

    Desamparados comenzó su armado para el Regional Amateur: sumó un defensor y se avecinan más incorporaciones

    Se trata de Edgardo Díaz, un experimentado lateral izquierdo de 37 años. Llega de jugar Federal A en Deportivo Rincón y cuenta con una extensa trayectoria en el fútbol argentino y del exterior.

    El Loco Edgardo Díaz es la primera incorporación en Sportivo Desamparados de cara al Regional Amateur.&nbsp;

    El "Loco" Edgardo Díaz es la primera incorporación en Sportivo Desamparados de cara al Regional Amateur. 

    Foto:

    Por Vanessa Chaparro

    Sportivo Desamparados comenzó a mover el mercado de pases y confirmó a su primer refuerzo para el Torneo Regional Amateur. Se trata del sanjuanino Edgardo Díaz, lateral izquierdo de 37 años que regresa al club donde dio sus primeros pasos futbolísticos y que se incorporará al plantel dirigido por Mauricio Del Cero.

    Leé además

    san martin, desamparados y otros clubes sanjuaninos se unieron para despedir a las victimas de la tragedia aerea

    San Martín, Desamparados y otros clubes sanjuaninos se unieron para despedir a las víctimas de la tragedia aérea
    San Martín vs Atlético Rafaela por la 23ª fecha de la Primera Nacional

    Arrancó San Martín-Atlético Rafaela: seguí el partido minuto a minuto

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Si bien sus inicios fueron en el Puyutano, Díaz debutó profesionalmente con la camiseta de San Martín de San Juan y luego construyó una extensa carrera en distintas categorías del fútbol argentino y también en el exterior.

    Una amplia trayectoria para reforzar al Víbora

    El defensor llega procedente de Deportivo Rincón, equipo que milita en el Torneo Federal A. En la actual temporada tuvo poca participación, aunque su experiencia fue determinante para que la dirigencia de Desamparados apostara por su incorporación.

    A lo largo de su carrera defendió las camisetas de Argentino de Monte Maíz, Ciudad de Bolívar, Güemes de Santiago del Estero, Deportivo Maipú de Mendoza, Chaco For Ever y San Martín de Tucumán, entre otros clubes del ascenso argentino.

    Su recorrido también incluyó pasos por el fútbol internacional. Jugó en Kecskeméti y posteriormente continuó su carrera en Chile, donde vistió las camisetas de Deportes Temuco y Naval.

    El primero de varios refuerzos

    Díaz se sumará en las próximas horas a los entrenamientos del plantel que conduce Mauricio Del Cero y será la primera incorporación oficial de un Desamparados que busca ser protagonista en el Regional Amateur.

    La dirigencia puyutana continúa trabajando para cerrar al menos cuatro incorporaciones más antes del inicio del certamen. Los puestos apuntados son un arquero, un mediocampista central, un volante y un mediapunta.

    Por el momento, Sportivo Desamparados y Unión de Villa Krause son los dos equipos sanjuaninos confirmados para disputar el Torneo Regional Amateur, cuya edición 2026 comenzará hacia fines de este mes. Con un plantel que empieza a reforzarse y la ilusión renovada, el Víbora busca volver a ser protagonista en una competencia que entrega cuatro ascensos al Torneo Federal A.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La UEFA aceptó la marcha atrás, pero le soltó la mano a Infantino

    La UEFA celebró la marcha atrás de la FIFA, pero le retiró la confianza a Infantino

    Por Redacción Diario de Cuyo
    la lista de futbolistas apartados en boca juniors que no seran tenidos en cuenta por el vasco arruabarrena

    La lista de futbolistas apartados en Boca Juniors que no serán tenidos en cuenta por el Vasco Arruabarrena

    Por Redacción Diario de Cuyo
    con el campeonato de futbol local al rojo vivo, el clausura retoma su marcha tras la reprogramacion

    Con el campeonato de fútbol local al rojo vivo, el Clausura retoma su marcha tras la reprogramación

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Postal. San Juan vuelve a recibir al mejor automovilismo del país en el Villicum.

    El "Desafío de Las Estrellas" del TC empieza con el ruido en el Circuito San Juan Villicum

    Por Redacción Diario de Cuyo