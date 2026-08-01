Desamparados comenzó su armado para el Regional Amateur: sumó un defensor y se avecinan más incorporaciones

Sportivo Desamparados comenzó a mover el mercado de pases y confirmó a su primer refuerzo para el Torneo Regional Amateur. Se trata del sanjuanino Edgardo Díaz, lateral izquierdo de 37 años que regresa al club donde dio sus primeros pasos futbolísticos y que se incorporará al plantel dirigido por Mauricio Del Cero.

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Si bien sus inicios fueron en el Puyutano, Díaz debutó profesionalmente con la camiseta de San Martín de San Juan y luego construyó una extensa carrera en distintas categorías del fútbol argentino y también en el exterior.

El defensor llega procedente de Deportivo Rincón, equipo que milita en el Torneo Federal A. En la actual temporada tuvo poca participación, aunque su experiencia fue determinante para que la dirigencia de Desamparados apostara por su incorporación.

A lo largo de su carrera defendió las camisetas de Argentino de Monte Maíz, Ciudad de Bolívar, Güemes de Santiago del Estero, Deportivo Maipú de Mendoza, Chaco For Ever y San Martín de Tucumán, entre otros clubes del ascenso argentino.

Su recorrido también incluyó pasos por el fútbol internacional. Jugó en Kecskeméti y posteriormente continuó su carrera en Chile, donde vistió las camisetas de Deportes Temuco y Naval.

El primero de varios refuerzos

Díaz se sumará en las próximas horas a los entrenamientos del plantel que conduce Mauricio Del Cero y será la primera incorporación oficial de un Desamparados que busca ser protagonista en el Regional Amateur.

La dirigencia puyutana continúa trabajando para cerrar al menos cuatro incorporaciones más antes del inicio del certamen. Los puestos apuntados son un arquero, un mediocampista central, un volante y un mediapunta.

Por el momento, Sportivo Desamparados y Unión de Villa Krause son los dos equipos sanjuaninos confirmados para disputar el Torneo Regional Amateur, cuya edición 2026 comenzará hacia fines de este mes. Con un plantel que empieza a reforzarse y la ilusión renovada, el Víbora busca volver a ser protagonista en una competencia que entrega cuatro ascensos al Torneo Federal A.