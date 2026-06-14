Palmito, el autor de La Cuarta Estrella, a Diario de Cuyo en el Mundial 2026: "Estoy enloquecido"

En cada estadio donde juega Argentina, en las caravanas de hinchas y en los puntos de encuentro albicelestes, una canción se repite como una especie de himno de la ilusión . Se trata de “La Cuarta Estrella”, el tema que acompaña el sueño de la Selección en el Mundial 2026 y que tiene como autor a Palmito, quien hoy vive una experiencia impensada en Estados Unidos.

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En diálogo con Diario de Cuyo, el músico contó cómo atraviesa este presente que lo encuentra acreditado para seguir la Copa del Mundo y recibiendo el cariño de miles de argentinos que lo reconocen por la canción que se volvió furor entre los fanáticos.

“Estoy muy contento, tratando de tener mente de niño, mente de aprendiz y sobre todo no perder la sorpresa”, expresó durante la charla con este medio. “Estoy muy contento, tratando de tener mente de niño, mente de aprendiz y sobre todo no perder la sorpresa”, expresó durante la charla con este medio.

Lejos de imaginar semejante repercusión, Palmito reconoció que todavía le cuesta dimensionar todo lo que está ocurriendo alrededor de su figura. La popularidad de la canción y el afecto de los hinchas lo sorprendieron incluso a él.

“No sabía que iba a pasar esto. Estoy enloquecido”, confesó entre risas al ser consultado por Diario de Cuyo sobre el fenómeno que se generó en torno a su música durante la Copa del Mundo.

Embed - PALMITO - La Cuarta Estrella [Versión Hinchada] (Vídeo Oficial)

El artista recorre distintas ciudades mundialistas y vive de cerca un torneo que lo tiene como protagonista fuera de las canchas. En cada jornada suma anécdotas, fotos y encuentros con argentinos que adoptaron su canción como una bandera de esperanza para el equipo de Lionel Scaloni.

La intensidad de la experiencia es tal que incluso se animó a bromear sobre lo que vendrá cuando termine el certamen. “Creo que me voy a caer después del Mundial”, comentó entre risas.