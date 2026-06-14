    • 14 de junio de 2026 - 19:08

    Países Bajos no pudo sostener la ventaja y empató 2-2 con Japón

    La Naranja Mecánica estuvo dos veces en ventaja, pero los japoneses reaccionaron en ambos momentos y rescataron un valioso empate en su debut mundialista.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Países Bajos y Japón protagonizaron uno de los encuentros más entretenidos de la primera fecha del Mundial 2026 al igualar 2-2 en el Dallas Stadium, en un resultado que dejó completamente abierta la lucha por la clasificación en el Grupo F.

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    El conjunto neerlandés golpeó primero y logró adelantarse en el marcador gracias a su capitán Virgil van Dijk, quien abrió la cuenta a los 51 minutos. Sin embargo, la respuesta japonesa no tardó en llegar y Keito Nakamura estableció el 1-1 apenas seis minutos después.

    Lejos de resignarse, Países Bajos volvió a ponerse arriba en el resultado a los 64 minutos por intermedio de Crysencio Summerville, que parecía encaminar a los europeos hacia una victoria importante en el estreno. Pero Japón volvió a demostrar personalidad y capacidad de reacción.

    Cuando el triunfo neerlandés parecía asegurado, apareció Daichi Kamada a los 89 minutos para marcar el 2-2 definitivo y desatar el festejo de los asiáticos, que rescataron un punto de oro frente a uno de los candidatos de la zona.

    El empate dejó sensaciones encontradas. Países Bajos lamentó haber dejado escapar la ventaja en dos oportunidades, mientras que Japón celebró un resultado que refuerza sus aspiraciones de avanzar a la próxima ronda.

    Con este resultado, ambos seleccionados sumaron su primer punto en el Grupo F, que completan Suecia y Túnez. La pelea por los boletos a la siguiente fase promete ser una de las más parejas de la Copa del Mundo.

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